Qué se puede hacer y qué no en el estado de alarma a partir del 27 de abril

Este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una prórroga del estado de alarma que durará hasta el 9 de mayo. Pero antes, a partir del lunes 27 de abril, los menores de 12 años podrán empezar a salir. Es la única novedad en unas medidas de confinamiento que cumplen cinco semanas y que se regula por el Real Decreto 463/2020.

Este texto dice que "durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada".

Hasta ahora, los menores podían acompañar a sus padres y madres al supermercado, farmacia u otra actividad considerada de necesidad en el decreto en el caso de que se queden solos en la vivienda familiar, pero a partir del 27 de abril, podrán salir "un rato", según el presidente, que no ha dado más detalles sobre la naturaleza de estas salidas, más allá de que la edad límite será, en principio, de 12 años.

Así, los únicos movimientos permitidos serán:

- Compra de alimentos, medicamentos u otros productos de primera necesidad.

- Visitas al médico o a los hospitales.

- Acudir al trabajo. Retorno al lugar de residencia.

- Cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

- Visitas a entidades financieras y de seguros.

- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

'No' a los 'runners'

No se pueden realizar paseos ni deporte en las vías públicas. Esta última actividad viene siendo demandada por un sector importante de la población, pero por el momento no se permitirá. Pedro Sánchez ha sido preguntado en rueda de prensa por este asunto, pero no ha aclarado nada.

Tampoco se pueden realizar visitas a amigos o familia. Solo se puede ir en el caso de que se trate de personas mayores dependientes, personas con discapacidad o que sean especialmente vulnerables.

Respecto a la celebración de eventos como bodas o entierros, sí se pueden celebrar pero con condiciones y manteniendo todos los protocolos sanitarios para evitar aglomeraciones.

No se puede tampoco, por ejemplo, llevar a la pareja en el coche. Sólo se permiten los desplazamientos individuales tanto a pie como en vehículo para las actividades descritas como ir a trabajar y volver al lugar de residencia. Los conductores no pueden ir acompañados de otras personas durante el estado de alarma salvo las excepciones citadas anteriormente.

En cambio, para asistir a una persona mayor o llevarle comida, sí estaría permitido desplazarse, incluso utilizando el coche.

Otra excepción que se permite es sacar al perro a hacer sus necesidades, siempre y cuando se haga de forma individual, nunca colectiva y apelando a la responsabilidad ciudadana. No está permitido irse a la otra zona de la ciudad para poder salir a la calle, ni ir de dos en dos a pasear al perro para tener compañía, y se deben priorizar horarios de menor afluencia de gente (como por la noche) y no tener contacto con otros animales o personas.

Respecto a comercios y negocios, toda la hostelería queda cerrada (excepto para pedir comida a domicilio), y se pueden ir a estos lugares:

- Tiendas de alimentos y bebidas.

- Farmacias.

- Ópticas y ortopedias.

- Establecimientos médicos y sanitarios.

- Droguerías.

- Quioscos de prensa y papelerías.

- Estancos.

- Gasolineras.

- Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.

- Tintorerías y lavanderías.

- Locales de alquiler de vehículos pero solo para uso profesional o para devolver coches alquilados antes del 19 de marzo.

- Las peluquerías podrán funcionar, pero solo a domicilio.

- Tiendas de alimentos para mascotas.

- Clínicas veterinarias.

- Toda la venta 'online', que podrá ser regulada por el Ministro de Transportes.

Por último, servicios municipales de recogida de basuras siguen en funcionamiento por lo que está permitido sacar la basura ya que no hay ninguna norma o aclaración pública al respecto