La OMS pide aislar todos los contagiados antes de levantar el confinamiento

El coronavirus está cerca de superar los dos millones de contagiados a nivel mundial. Sin embargo, no todos los países están en el mismo punto. Estados Unidos, que hace pocos días alcanzó el primer puesto en la lista de territorios con más casos, todavía no ha logrado estabilizar una curva que, según todos los indicadores de contagiados y hospitalizados, España e Italia, los dos países europeos más afectados por la pandemia que comenzó en Wuham, parecen ir domando.

Ante los primeros síntomas de reapertura económica y social en ciertos países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido tomar partido porque, como ya han advertido en diversas ocasiones, "la cuesta abajo del virus será mucho más lenta que la cuesta arriba". Por eso, las autoridades sanitarias han elaborado una guía a seguir por los países que quieran comenzar a relajar sus restricciones en un futuro próximo basada en seis condiciones.

El primer paso es tener controlada la transmisión del virus. El propio presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya reconoció el lunes que la Covid-19 no será doblegada del todo hasta que no haya una vacuna que, según los cálculos más optimistas, tardará en llegar 18 meses. No obstante, sí es posible frenar de manera tajante el número de contagios. Esto se conseguirá cuando el sistema de salud de cada país sea capaz de "detectar, someter a pruebas, aislar y tratar" a cada positivo, así como de rastrear sus contactos con otras personas. La OMS también solicita a los diferentes países que antes de relajar las restricciones se reduzcan "al mínimo" los riesgos de nuevos brotes en lo que consideran "entornos especiales", como son los hospitales o las residencias de ancianos. Además, cada gobierno debe preparar su sistema sanitario para posibles repuntes de contagios y lograr "gestionar" los llamados "riesgos de importación" de la enfermedad.

El presidente enunció de igual manera la necesidad de enseñar a las sociedades a vivir en una "nueva normalidad" en la que, exigió, deberán estar "informadas, comprometidas y empoderadas", además de conseguir adaptarse a la toma de medidas de prevención en aquellos lugares más concurridos, como las oficinas.

"Todos los países deberían aplicar un amplio conjunto de medidas para frenar la transmisión y salvar vidas, con el objetivo de alcanzar un estado estable de bajo nivel de transmisión o de ausencia de transmisión", declaró Adhanom.

Con todo, la OMS quiso aclarar que no toda Europa está en fase de desescalada. "Hay un variado panorama en Europa, donde se comienza a ver una ligera desaceleración de casos en grandes brotes como los de España e Italia, mientras en otros países como Turquía o Reino Unido ven cómo aumentan sus infecciones", declaró una de sus portavoces, Margaret Harris. Asimismo, también aseguró que, todavía, el 90 por ciento de los nuevos casos diarios proceden de los países europeos y de EEUU.

Por su parte, China se encuentra intentando retomar su actividad económica y social con miedo a un repunte; América Latina ve con resignación cómo aumentan poco a poco los contagios; y el continente africano, con la ayuda de la ONU, que le derivará al menos cada mes 100 millones de mascarillas, contiene la respiración para que el coronavirus no termine por destrozar sus ya de por sí débiles sistemas sanitarios.