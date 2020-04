Italia inicia una escalonada vuelta a la normalidad y abre, a partir de hoy, librerías, papelerías y tiendas infantiles

Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus, permite, a partir de este martes, la apertura al público de librerías, papelerías y tiendas infantiles. Con esta medida, Giuseppe Conte pretende poner en marcha una cautelosa y escalonada vuelta a la normalidad, tras semanas de confinamiento.

El Gobierno italiano ha prolongado hasta el 3 de mayo las medidas de confinamiento que mantienen a las personas en sus casas y exigen el cierre de todas las actividades no esenciales, que debían expirar este martes 13 de abril.

No obstante, con el nuevo decreto, podrán abrir algunos negocios que hasta ahora permanecían cerrados y que no son considerados de primera necesidad, como las librerías papelerías, tiendas de ropa para niños y algunos servicios forestales, que se suman a las tiendas de primera necesidad aún en activo, como supermercados o farmacias.

Las autoridades italianas insisten en que, aunque se está aplanando la curva de contagios y muertos, aun no es suficiente para retomar otras actividades. "No podemos poner en riesgo los sacrificios cumplidos porque así todos los resultados positivos logrados se podrían perder", ha dicho el primer ministro, Giuseppe Conte.

La esperanza del Gobierno italiano es que tras el 3 de mayo pueda dar inicio la llamada "Fase 2", la apertura gradual del país, y solo si antes de esa fecha se verifica una mejora de la situación, se podría pensar incluso en reiniciar algunos sectores. Por ello ha pedido a las empresas que preparen protocolos de seguridad y desinfecten sus instalaciones cuanto antes.

Lombardía y Campania rechazan el decreto

Algunas regiones, dentro de sus competencias, ha adoptado algunas medidas diferentes. Por ejemplo, Lombardía, la más afectada por la epidemia, ha decidido que no permitirá la apertura de las librerías y papelerías, contradiciendo las disposiciones anunciadas por Conte.

En Campania, el Presidente de la Región ha rechazado también el decreto y ha firmado una ordenanza según la cual, no se abrirán papelerías ni librerías, pero se permitirá la apertura de tiendas de ropa para bebés los martes y viernes de 8.00 a 14.00

En cambio, en Véneto, donde la epidemia se ha podido contener mejor, va a flexibilizar algunas prohibiciones: se permitirá abrir mercados al aire libre y se podrá salir a hacer deporte a más allá de 200 metros del domicilio.