Echanove celebra el cambio del Gobierno sobre las ayudas a la Cultura: "Ahora sé que estamos en las mejores manos"

El actor Juan Echanove fue uno de los grandes críticos del Gobierno cuando la pasada semana el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, rechazó estudiar en estos momentos las ayudas al sector, que ha vivido un gran parón con la crisis del coronavirus, al señalar que "primero es la vida y luego el cine". Ahora, con la rectificación del Ejecutivo, el artista se ha convertido en un defensor del ministro: "He hablado con él y me he dado cuenta de que es un hombre excepcional, una gran persona y un gran funcionario publico", ha resaltado en una entrevista en Espejo Público.

"Cuando escuché a la ministra Montero lloré", ha reconocido en directo. En concreto, la portavoz del Gobierno anunció que se reuniría con todo el sector para estudiar las ayudas a la Cultura por lo que está sufriendo por esta crisis y señaló la importancia del sector en la sociedad. "Son muchos años esperando que alguien declare la Cultura como bien de primera necesidad. Ahora sí que sé que estamos en las mejores manos", ha apuntado Echanove entre lágrimas de emoción.

El actor ha explicado que el sistema fiscal de su sector es muy complejo y ha defendido que la Cultura "es un sector estratégico que se filtra en todos los demás. Es uno de los pilares de la sociedad y va a tener una gran responsabilidad en la recuperación de la marca España".

Su postura ha cambiado a la vez que la del Gobierno, ya que él fue, junto con otros actores y la Unión de Actores y Actrices, uno de los que promovió en las redes el "apagón cultural" como forma de protesta y llegó a asegurar que "tenemos a uno que no sabe operar a cargo de la UCI cultural".

Ahora, se muestra convencido de que el sector se va a levantar y saldrá de esta crisis. "Los telones los vamos a levantar".