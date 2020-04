El Gobierno prohíbe las obras en casas y edificios habitados o con actividad

Este lunes, las actividades no esenciales vuelven a funcionar. El Gobierno levanta las restricciones que han durado dos semanas, según Pedro Sánchez, con el fin de "evitar el colapso y la parálisis de nuestra economía". Pero en este levantamiento hay una excepción: el Boletín Oficial del Estado (BOE)ha publicado este domingo una Orden Ministerial en la que suspenden las obras de intervención en edificios en los que haya personas ajenas a la construcción, para evitar el contacto entre trabajadores y habitantes y reducir así el riesgo de contagio por coronavirus.

La orden explica que "la concentración de personas en edificios" en los que se desarrollan obras en la que "los trabajadores deben compartir determinados espacios comunes con residentes u otros usuarios" implica un "incremento del riesgo de contagio por Covid-19". Por ello, el Gobierno, para "garantizar la contención de la pandemia", procede a suspender "la ejecución de determinadas obras".

Sin embargo, la prohibición no afectará a aquellas construcciones o reparaciones de carácter "urgente", tales como instalaciones, averías o tareas de vigilancia del propio inmueble. "Dicha restricción no alcanzará a aquellas obras en las que no se produzca dicha interferencia y las obras a realizar puedan ser sectorizadas o separadas dentro del inmueble al que afecten", determina la orden.

La orden entra en vigor este domingo y seguirá "hasta la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, o hasta que existan circunstancias de salud pública que justifiquen una nueva orden", concluye el texto.