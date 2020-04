Sánchez justifica la vuelta de la actividad no esencial para “evitar el colapso y la parálisis económica”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este domingo en que sus decisiones para afrontar la pandemia se basan en la recomendaciones de los científicos que le asesoran, pero ha esgrimido un motivo puramente económico, no de tipo sanitario, para explicar por qué la actividad no esencial se retomará este lunes, a pesar de tener en contra a Unidas Podemos, a sindicatos y gobiernos autonómicos. Con ello busca “evitar el colapso y la parálisis de nuestra economía” que, según ha dicho, debe perseguirse tanto como “evitar el contagio” por coronavirus. Además, ha advertido de que la apertura de ciertas actividades no supone el final del confinamiento que durará “como pronto” el 26 de abril y no ha descartado que si los datos empeoran se “refuercen las restricciones”.

En una rueda de presa en Moncloa, Sánchez ha equiparado los dos peligros que tiene la pandemia, de naturaleza “en el frente sanitario” y también en el “económico y social”, el que busca afrontar con la reanudación de las actividades que cerraron entre el 30 de marzo y el 8 de abril mediante un permiso retribuido recuperable a sus trabajadores.

Sánchez ha recordado que su mensaje en la UE es que hay que actuar “urgentemente” -en el ámbito europeo para dotara los países de los recursos económicos necesarios- “por las consecuencias sociales y económicas del parón de la actividad”. “No hay incompatibilidad entre trabajar en el frente de la sanidad pública y hacerlo desde ese punto de vista de la economía y el aspecto social”, ha remachado.

El presidente justificado la reapertura de la actividad no esencial debido a las consecuencias económicas y también ha asegurado que la decisión cuenta con el visto bueno del comité científico, uno de cuyos miembros admitió el viernes que no habían sido consultado. Sin embargo, Sánchez ha recordado que decidió cesar toda actividad esencial porque así se lo recomendaron los expertos, a los que ahora también ha seguido para que se reanude. Recibió “duras críticas” por cerrar la actividad, “pero lo hice porque seguí el criterio y las recomendaciones del comité científico, porque para mí lo más importante es la seguridad de los trabajadores, mi único objetivo es salvar vidas, evitar contagios”.

Tal y como justificó este sábado la asesora del Ministerio de Sanidad, María José Sierra,Sánchez ha recordado este domingo que la reducción en el incremento de casos del 38% de hace un mes al 3% de ahora se debe al confinamiento general y el resultado del confinamiento “extremo” por el cese de actividad no esencial se dejará ver a mitad de la semana que viene.

Tampoco ha querido entrar en las diferencias que la vuelta de las actividades no esenciales ha provocado dentro del Gobierno, por la oposición de los ministros de Unidas Podemos. Por el contrario, ha indicado que la “unidad de acción es total” dentro del Gobierno para “ganarle al virus”. En este punto, ha insistido en que “nos basamos únicamente en el criterio científico para toma de decisiones”, a pesar de que también a asegurado que la vuelta de la actividad no esencial se ha preparado también con los sindicatos. Trabajadores excluidos

En todo caso, ha apuntado que los trabajadores que a partir de este lunes vuelvan a trabajar después de 10 días de permiso retribuido recuperable no lo harán en la misma situación, porque quedarán excluidas las personas que no deban reincorporarse por motivos médicos. “A partir de mañana, siguiendo las recomendaciones de los expertos y de la OMS, quienes presenten el menor síntoma o contacto cercano deberán abstenerse y todos deberán protegerse en los desplazamientos y los centros de trabajo”. Ha recordado que también quedarán “exceptuados” las personas “mas vulnerables en razón de la edad, embarazo o enfermedades cardiovasculares, pulmonares o diabetes”, siempre y cuando el médico les dé una baja médica.

Así pues, este lunes empezará el regreso al trabajo de quienes se dediquen a actividades no esenciales, que dejará en sus casas a los empleados que puedan teletrabajar, como hacen desde que hace un mes se declaró el estado de alarma. En este punto, Sánchez ha insistido en una advertencia que llevan días haciendo los expertos y ministros, que la vuelta a la actividad no esencial no significa que termine el confinamiento ni que deban relajarse sus términos.

Relajar o endurecer medidas

El confinamiento durará aún hasta el 26 de abril “como pronto”, ha dicho Sánchez, que este jueves dijo en el Congreso estar “convencido” de que tendrá que pedir una nueva prórroga que, si también es quincenal, lo prolongaría al 11 de mayo.

El Gobierno ira decidiendo en función de los “marcadores recomendados por el comité científico”, que determinan cómo y con qué velocidad se propaga el coronavirus y también si la situación aconseja relajar algunas medidas o reforzarlas. Sin precisar, Sánchez se ha referido este domingo al sacrificio que están haciendo “niños y niñas”, que llevan un mes sin salir de casa y cuando desde hace semanas gobiernos, partidos y colectivos piden que se les deje salir a pasear, algo que el Gobierno ha rechazado hasta ahora.

Según ha dicho Sánchez, en función de cómo evolucione la pandemia, estos “marcadores” serán los que “nos guiarán en la futura desescalada y nos aconsejarán eliminar poco a poco, esperamos que muy pronto, unas u otras restricciones”, aunque también podría ser a la inversa. “Si ganamos terreno al virus y nuestro sistema de salud recupera el tono, avanzaremos en esa desescalada, si no es así, quiero ser muy claro, mantendremos o reforzaremos las restricciones”.