Los geriatras aseguran que han atendido las residencias y exigen material y test

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y la Sociedad Española de Medicina Geriátrica han garantizado en un comunicado su"firme compromiso" para proporcionar una atención adecuada a todas las personas mayores, y han lamentado no contar con la "capacidad" suficiente para frenar la propagación del coronavirus en las residencias, ya que no disponen de los medios necesarios.

"No podemos ofrecer los EPIs a los trabajadores, no podemos ofrecer test diagnósticos, no podemos cubrir las bajas laborales de estos centros y no podemos hacer que en las residencias la cobertura de médicos y enfermeras sea cubierta por el responsable de la gestión del servicio", han denunciado.

Además, han negado rotundamente que desde los servicios de geriatría se estén negando los ingresos de los mayores en los hospitales, y han puntualizado que lo que están haciendo es "apoyar que cada persona mayor reciba el mejor tratamiento ajustado a sus necesidades en el lugar más idóneo para ello".

Han explicado que desde el inicio de la pandemia se ha alertado de la gravedad de la enfermedad en las personas ingresadas en residencias y centros sociosanitarios, y lo han atribuido a que "son personas de gran riesgo con alto grado de dependencia física y trastornos mentales y con múltiples enfermedades crónicas concomitantes". Tampoco los edificios de las residenciaspermiten realizar un aislamiento adecuado ni se cuenta con el material de protección adecuado.

Por este motivo, han solicitado que se les dote de Equipos de Protección Individual que protejan a los trabajadores y se empiecen a realizar "pruebas de diagnóstico" tanto a residentes como empleados, con el objetivo de "aislar adecuadamente a cada persona afectada".

También piden "que se cubran las bajas laborales de los trabajadores" para "poder garantizar el cuidado adecuado" de los mayores, lo que constituye el problema principal. De igual forma, consideran que es vital "tratar en las residencias a los pacientes que puedan ser tratados en ellas, y que se deriven para valoración y/o tratamiento hospitalario" a aquellas personas cuyas patologías no puedan ser atendidas en el centro.

Por último, han recalcado la necesidad de proporcionar un tratamiento adecuado "de acuerdo a las necesidades de cada persona mayor", e informar "adecuadamente a la familia" sobre la evolución del residente.