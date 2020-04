Ayuda a autónomos y trabajadores, paga extra a los sanitarios, plan para la hostelería… Las demandas del Congreso a Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este jueves al Congreso para pedir su apoyo a una nueva prórroga del estado de alarma y tres decretos con medidas económicas y sociales y se han encontrado con un catálogo de demandas de los partidos políticos, que le han pedido más ayudas para los empleados y los autónomos, un plan concreto para la hostelería o no pasar por encima de las competencias que hoy está en manos de las autonomías. Además, Sánchez ha escuchado una exigencia muy frecuente, que escuche y pida colaboración del resto de partidos antes de tomar decisiones para afrontar la emergencia, donde le han echado en cara la unilateralidad.

El líder del PP, Pablo Casado, le ha insistido en la paga extra para el personal sanitario que ha venido pidiendo en los últimos días y una exención del IRPF a todos los trabajadores esenciales durante la alarma por el coronavirus. Horas antes de una nueva reunión del eurogrupo donde España volverá a insistir en los eurobonos, aunque no sea inmediatamente, Casado ha llamado la atención sobre “el verbo mutualizar”, es decir, justo lo contrario a lo que espera el Gobierno de la UE.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal ha reclamado más medidas para autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Su grupo ha presentado dos enmiendas para modificar los decretos que se votarán hoy para que los autónomos no tengan que pagar la cuota este mes de abril y para ampliar el plazo más allá del 31 de diciembre de 2020 en el que los empleados tendrán que devolver los días no trabajados por el permiso retribuido recuperable que se creó para paralizar la actividad no esencial. También reclama que los ERTEs no terminen con el estado de alarma, sino que las condiciones especiales aprobadas por el coronavirus se mantengan por más tiempo.

En principio, este cese de actividad terminó este miércoles, 8 de abril. El Gobierno no descarta ampliarlo y este jueves los grupos de izquierda así se lo han pedido al presidente. Así se lo han reclamado ERC, Más País, Bildu o BNG. De forma más discreta, también su socio de Gobierno Unidas ha pedido prudencia para no perjudicar la recuperación de la curva con un regreso prematuro.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido además una renta mínima, que el Gobierno tiene previsto aprobar en breve en una versión provisional.

Autónomos

Sobre los autónomos, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado que se baje el umbral del 75% de reducción de ingresos que deben acreditar los trabajadores por cuenta propia para poder cesar su actividad y cobrar una prestación. Cs, PNV y ERC han coincidido también en pedir al Gobierno que los autónomos no tengan que pagar la cuota de abril ni liquidar el IVA hasta julio.

También del PNV ha salido una petición al Gobierno para pedir un “plan especial en comercio y hostelería”, los sectores que “probablemente serán los últimos” en poder empezar a funcionar.

De la dimisión a las competencias

En el plano político, la exigencias han ido desde el extremo de Vox, que ha reclamado la “dimisión” de Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias, hasta las reticencias que han manifestado el PNV y ERC por que la situación de excepcionalidad por el coronavirus tenga efectos sobre las competencias transferidas al País Vasco y a Cataluña. En concreto, Esteban y Gabriel Rufián, han rechazado ante la vicepresidenta Nadia Calviño que uno de los decretos que se votarán este jueves suspenden las políticas activas de empleo, que en su mayoría están en manos autonómicas.

La cuestión vasca y catalana ya había salido a relucir antes ante Sánchez, cuando Rufián se ha negado a apoyar un nuevo pacto económico y social como en 1977. “No habrá Pactos de La Moncloa en España si no hay pactos en Ajuria Enea en Euskadi o en el Palau de la Generalitat de Cataluña”.

Pero quizá la demanda más habitual que ha escuchado Sánchez ha sido la petición de que mantenga informados a los grupos políticos de las medidas que va planteando para afrontar la emergencia porque también han sido frecuentes las críticas a su actitud unilateral.

También en clave política pero con una actitud mediadora, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pedido al presidente y al líder del PP que pacten, algo de momento este jueves no parece posible. “Señor Sánchez, señor Casado, ¿ni esta vez van a ser capaces de ponerse de acuerdo?”, les ha dicho.