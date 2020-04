Sánchez, “convencido” de que tendrá que volver a ampliar el estado de alarma, hasta el 11 de mayo

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves el apoyo del Congreso para prorrogar el estado de alarma por segunda vez, hasta el 26 de abril, pero ha admitido que está “convencido” de que no será la última vez. Por el contrario, ha asegurado prácticamente que dentro de 15 días regresará a pedir otra ampliación que, si como hasta ahora es por otra quincena, supondrá prolongar el confinamiento hasta el 11 de mayo.

“Estoy convencido de que tendré que volver a hacerlo porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia”, ha dicho Sánchez sobre cuál cree que será la situación el día en que termina la segunda prórroga. “Y si no lo pido, será porque efectivamente tenemos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decirlo”, ha añadido.

El presidente respondía así a una crítica -”constructiva”, ha querido entender- del portavoz de Bildu, Oskar Matute. “Me critica que vengamos cada 15 a prorrogar el decreto de alarma”, ha dicho antes de explicar que lo hace así porque si lo pide para un mes “entonces la oposición dice que me quiero saltar al Parlamento”, no porque crea que el 26 de abril habrá terminado la emergencia sanitaria. Todo lo contrario, ha dicho estar “convencido” de que tendrá que haber una extensión de las medidas excepcionales, entre ellas el confinamiento.