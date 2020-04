Coronavirus.- El nombre de residències amb positius baixa a 89, però hi ha 15 morts i un centre intervingut més

20M EP

El nombre de residències de majors Covid-19 a la Comunitat Valenciana en aquests moments és de 89, la qual cosa suposa 17 menys que en la taula acumulada, ja que en donar-se d'alta els treballadors afectats i no haver-se generat cap brot en elles, deixen de comptabilitzar-se com a residències afectades per coronavirus. No obstant açò, han mort quinze residents més que ahir i hi ha un centre més intervingut per Sanitat.