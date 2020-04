Elena Tablada cuenta todos los detalles sobre la recta final de su embarazo: posibles nombres, antojos, peso...

Elena Tablada cuenta los días para dar la bienvenida a su segunda hija. Por ello, la diseñadora aprovechó este miércoles la cuarentena por el coronavirus para explicar cómo vive larecta final de su embarazo en compañía de su marido, Javier Ungría, al que asegura que se parece el bebé en las últimas ecografías.

La madrileña, de 39 años, compartió un directo en su cuenta de Instagram para conversar con sus seguidores: "Da un poco de miedo la situación. Mañana, de hecho, tengo monitores e iré con las mascarillas", se sinceró sobre la complicada situación que atraviesa España frente al Covid-19.

De esta manera, la empresaria se animó a contar todos los detalles de su embarazo, desvelando que sale de cuentas a finales del mes de abril y que intenta mantener la calma estos días, ya que no quiere que el parto se adelante. Además, apuntó que no saben todavía el nombre de la pequeña, aunque tienen en mente varias opciones. Asimismo, Tablada no dio más información sobre ello.

"Tengo dolores de espalda. Estoy haciendo meditación porque ya a estas alturas me cuesta hasta estar de pie. No recordaba que fuera tan duro con mi primer embarazo. Pero si llegué a decir que la mejor sensación es estar embarazada... lo retiro", dijo entre risas.

"Nunca me ha gustado el dulce, pero con este embarazo... madre mía. Apenas he engordado 9 kilos pero tengo antojo de helado de chocolate con leche, como cuando estaba embarazada de Ella", reconoció, a lo que añadió: "En los primeros meses tenía ganas de pizza, pasta y hamburguesas. El sexto y el séptimo mes lo pasé bastante mal, pero cambié la alimentación, suprimí las grasas y se me quitaron los dolores", contó.

La ex de David Bisbal también reveló cómo se siente la hija que tiene en común con el cantante: "Está emocionada. Tiene muchas ganas. Ya tenemos lista la habitación del bebé, que he tenido que dividir mi vestidor, mitad vestidor, mitad habitación de la pobre. Y tenemos la minicuna", aportó Tablada, que, según aseguró, es optimista frente a la actual crisis sanitaria.