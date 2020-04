Antonio Zapatero, director del hospital de Ifema, comparte un emotivo vídeo de un grupo de sanitarios: "Impresionante"

Antonio Zapatero, director del hospital de campaña habilitado Ifema para combatir en Madrid la crisis del coronavirus, publicó este martes en Twitter un emotivo vídeo grabado desde el recinto, donde un grupo de sanitarios baila y aplaude al son de una de las canciones que levantan el ánimo estas semanas, convirtiéndose en un himno de resistencia: Resistiré, del Dúo Dinámico.

El director del servicio de Medicina Interna del hospital de Fuenlabrada aprovechó el habitual aplauso de las 20.00 horas para filmar lo que sus ojos veían desde Ifema: "Ahora mismo en #HOSPITALIFEMA... Impresionante", escribió.

El tuit, que ya supera los 3.300 'me gusta' y que han compartido 1.000 usuarios, recoge comentarios de agradecimiento a los sanitarios por su labor frente al avance del Covid-19, que ya se ha cobrado más de 9.000 muertes en nuestro país.

Así, entre las reacciones se leen mensajes como "no me lo puedo creer. Esta gente es formidable. Y yo en mi casa depre perdido, no les llego ni a la suela del zapato", "emocionante. Impresionante. Esto, justo esto, es la sociedad que quiero. No quiero esto, nadie lo quiere, pero me reconforta tanto saber que estoy rodeado de personas así..." o "vivan nuestros sanitarios".

Antonio Zapatero destacó el pasado martes el trabajo del personal sanitario que opera por segunda semana en Ifema, donde se recibe a centenares de pacientes contagiados por coronavirus: "Están mejor ubicados en Ifema para que la atención sea la mejor", contaba tras la apertura del recinto.