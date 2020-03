Sin UCI, sin sanitarios y con el doble de muertes que en el resto de España: Soria pide ayuda para vencer el coronavirus

La UCI de Madrid y Cataluña se encuentran colapsadas, pero la tensión llega a otras comunidades como Castilla y León, cuya ocupación supera el 80%, pero es especialmente preocupante la situación de Soria, desde donde se lanza un SOS porque no quedan camas UCI, carecen de medios materiales y humanos para poder atender la situación generada por el coronavirus y donde la tasa media de fallecidos por cada 1.000 habitantes duplica a la del conjunto de España.

En total, 44 personas han muerto en la provincia de Soria, y aunque parece una cifra pequeña con respecto a los más de 8.000 muertos de toda España, supone un porcentaje alto si tenemos en cuenta que Soria es una de las provincias menos pobladas. La tasa de fallecidos por coronavirus es de 41 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto de España la media es de 15 y en Castilla y León de 18 muertos por cada 100.000 habitantes.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez ha pide que tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno central pongan el foco en esta provincia y atiendan sus necesidades con profesionales sanitarios y medios materiales. Y es que las 555 personas contagiadas en este territorio distan mucho de las más de 24.000 de la Comunidad de Madrid, la más afectada en números totales, pero en porcentajes la situación soriana es más crítica. En Soria se registran 620,5 contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que en la capital los infectados son 360,3.

Estas cifras están poniendo a prueba los servicios sanitarios de la provincia, adaptados para atender a una población de algo menos de 90.000 habitantes. El alcalde ha reconocido que el pasado domingo no quedaba ninguna UCI libre y que ya hay un 10% de profesionales sanitarios contagiados o en cuarentena, por lo que solicita un hospital de campaña y ayuda del Ejército para paliar esta presión, ya que no cuentan con recursos asistenciales públicos ni privados que puedan reforzar la atención sanitaria. Por el momento, la solución está siendo el traslado de pacientes a otras provincias como Burgos o Valladolid, pero Martínez urge al Gobierno a hacer una planificación a medio y largo plazo y no limitarse a parches porque "lo que ahora está pasando en Soria va a pasar en Castilla y León si no se hace nada".

A esta problemática se suma la población tan envejecida que reside en la provincia, que cuenta con 2.385 personas que viven en residencias. Son estos centros donde más duramente está atacando el coronavirus al ser las personas mayores las más vulnerables.

"Este SOS se tiene que escuchar en Madrid y en Valladolid para que cogestionen esta situación en una de las provincias más afectadas", insiste Martínez, que pide al Gobierno que "a la hora de priorizar el desplazamiento de personal se tenga en cuenta las necesidades de una provincia como Soria. La realidad es mucho mas cruda que los datos oficiales".