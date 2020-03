La selectividad se celebrará en Galicia entre el 7 y el 9 de julio

Galicia adapta así el calendario de la selectividad a las pautas abordadas la semana pasada en la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra Isabel Celaá junto con los responsables del ramo de todas las comunidades autónomas para tratar las consecuencias del estado de alarma y la crisis sanitaria.

La convocatoria ordinaria de las pruebas pasará a celebrarse, así, en las fechas que la comunidad había previsto inicialmente para la extraordinaria, que ahora se trasladaría al mes de septiembre (periodo en el que se venía realizando tradicionalmente antes de implantarse el modelo de la ABAU).

Educación destaca que esta nueva fecha permite disponer de margen para cumplir el plazo de publicación de los resultados de las pruebas con anterioridad al 17 de julio.

De momento no hay fecha fijada para la convocatoria extraordinaria que, según el acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, se celebrará antes del 10 de septiembre, con la publicación de resultados antes del 18 de ese mismo mes.

FORMATO CON MÁS OPCIONES

El modelo de prueba, que no experimentará modificaciones en profundidad, se planteará con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque de contenido y asegurar el acceso a la universidad en términos de equidad.

De este modo, se mantendrá un formado similar al actual, con los mismos tiempos de realización, pero se incrementará la opcionalidad para asegurar que el aspirante pueda lograr la máxima puntuación sin que se lo impida el hecho de no haber recibido alguno de los contenidos previstos.