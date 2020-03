Coronavirus.- Inditex dona 12 respiradors a la sanitat valenciana i la Generalitat espera més material de la Xina

Així ho ha anunciat el president, Ximo Puig, en una entrevista en 'À Punt Notícies', agraint la voluntat de cooperació de la multinacional gallega. "Aquesta setmana podrem garantir absolutament tot el material als sanitaris", ha asseverat.

De moment, la Generalitat va realitzar una petició de 200 respiradors de la Xina que arribaran previsiblement entre aquest dimarts i dijous en nous avions després dels de la setmana passada, gràcies a la col·laboració de l'empresari xinés arrelat a la Comunitat Valenciana que va engegar l'operació.

Puig ha remarcat que vol ser "extremadament prudent" i que no pot concretar si aquests enviaments inclouen respiradors per a pal·liar la situació de les UCI, encara que ha destacat que el canal amb la Xina és "fiable i està complint, a diferència de la resta d'Espanya".

"L'objectiu és arribar a 1.200 UCI en prefuncionament, per a això sobretot necessitem respiradors", ha recalcat, mitjançant els tres hospitals de campanya a València, Alacant i Castelló. És un material que el Consell intenta aconseguir "de totes les parts possibles", d'empreses tant valencianes com de la resta d'Espanya.

DEFÈN LES RESIDÈNCIES, UN SISTEMA "POTENT I DIGNE"

Com a balanç, Puig ha assegurat que el nivell d'ocupació de les UCI és "encara raonable" i ha aplaudit el funcionament de la sanitat valenciana, pública i privada. Les residències són la "gran preocupació", per la qual cosa en aquests centres el virus s'està intentant contindre "al màxim" i ha agraït el treball dels treballadors i de les empreses que les gestionen.

Ha advertit que "no es pot fer una anàlisi catastròfica de les residències" perquè el conjunt del sistema és "potent, digne i contribueix al benestar de les persones en el moment més difícil de la seua vida". "És veritat que alguna, en algun moment determinat, no ha funcionat com correspon, però s'avaluarà en el futur", ha reiterat, assegurant que confia "plenament" en la gestió de la Conselleria de Polítiques Inclusives de Mónica Oltra.

Sota aquest prisma, Puig ha defès la sanitat com el primer pilar de l'Estat del Benestar, sobretot en "un tsunami de característiques desconegudes" com el Covid-19. Ha demanat disculpes als sanitaris per "actuacions en moments determinats: Saben que compten amb el suport de la societat valenciana que ix cada dia al balcó a aplaudir-los".