Monago pide a Vara autocrítica ante la "falta de previsión" que deja a sanitarios "a pecho descubierto" ante el Covid-19

En respuesta a una entrevista del presidente extremeño en la televisión pública autonómica este pasado viernes, Monago le ha reprochado a Vara que no haya sacado "ni un minuto" desde el inicio de la pandemia para comparecer en la Asamblea de Extremadura.

Monago ha recriminado a Vara que en su intervención ante los extremeños en televisión no hiciera ningún ejercicio de autocrítica con respecto a la falta de medios con la que, ha indicado, están atendiendo a los pacientes los profesionales sanitarios, así como cuidadores de residencias de ancianos, dependientes o menores, y también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Difícilmente podemos acometer el futuro con éxito si no hace autocrítica", ha subrayado Monago, quien ha definido la gestión de la Junta ante la pandemia como "medianamente mal", por ser generoso, ha dicho, en respuesta a la petición del presidente de estar "juntitos" en la lucha contra el coronavirus.

"Una cosa es juntitos y otra es calladitos", ha advertido Monago, quien ha avanzado que no va a callarse ante la "falta de previsión y planificación" del gobierno regional.

"A PECHO DESCUBIERTO" FRENTE A LA PANDEMIA

Así, en respuesta a las declaraciones de Fernández Vara acerca de que los hospitales cuentan con medios para afrontar la pandemia, Monago ha replicado que "ni han contado con medios ni tienen medios en la actualidad, como sería lo deseable".

En este sentido, ha señalado que mientras Vara hacía la entrevista, había sanitarios en los hospitales atendiendo a los pacientes "con mascarillas fabricadas artesanalmente", con batas hechas "con bolsas de basura" y con "soportes hechos con impresoras 3D", que si bien "no están homologados", están dando un "resultado para poder trabajar dado que no tienen medios".

Con respecto a que no se han podido adquirir antes estos medios de protección porque las fábricas de China estaban cerradas por la propia pandemia, Monago ha dicho que esto "no es verdad", puesto que la Junta "no ha comprado ningún elemento, ni antes ni ahora, y la prueba es que no puede aportar ni una sola factura de elementos necesarios desde que arranca pandemia".

"Ha mandado a los sanitarios a pecho descubierto" a enfrentarse a la pandemia, ha acusado Monago a Vara, a quien además le reprocha que no lo dijera así en la entrevista, a pesar de que la comunidad es la "región del mundo donde mas se han contagiado" los profesionales del sector, con un 25% del total de infectados, una tasa que en algunas áreas se eleva, ha dicho, al 50%.

Por todo ello, ha advertido que en solo dos días se ha pasado de 1.000 a casi 1.400 casos en la región, lo que supone un incremento del 40 por ciento. "No estamos llegando al final de la curva, estamos cogiendo la vertical con mucha velocidad", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que las residencias de ancianos, hospitales y fuerzas de seguridad "siguen sin medios".

Así, y a pesar de que el propio Vara dijera que "ya habría tiempo de hablar", Monago ha señalado que no va a esperar a que pase la pandemia para abordar estas cuestiones porque sería "cerrar los ojos a lo que llega de cada uno de los puntos de la región, y es la falta de planificación".

Por ello, cree que bien haría el presidente extremeño en "liberar al parlamento del secuestro" para que los grupos parlamentarios pudieran "debatir estas cosas importantes para la vida" de los extremeños.