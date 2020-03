Kim Kardashian comparte su rutina exprés de 'contouring' para sobrevivir esta cuarentena

Muchas famosas están utilizando este periodo de cuarentena para compartir en las redes sus trucos beauty, algo que les hace ganar una gran cantidad de seguidores. Kim Kardashian no ha querido dejar pasar esta oportunidad y se ha subido al carro subiendo en Instagram su rutina de conturing de 5 min.

Si bien la celebrity ha subido un mini tutorial a Instagram, lo cierto es que ha hecho un poco de trampa: en realidad ese vídeo lleva subido 3 años en YouTube, pero Kim ha visto este momento perfecto para volver a mostrarlo y ganar aún más seguidores.

Kim promete un resultado bronceado y esculpido, aprovechando también para promocionar sus productos y alentando a los que la están viendo que los compren. Cualquier momento es bueno.

El vídeo comienza diciendo que no lleva ningún tipo de base de maquillaje o corrector, pero tiene la piel demasiado perfecta como para no haber utilizado ningún producto como una prebase con un poco de color para unificar el tono.

El maquillaje que pretende recrear es el de su look diario. Asegura que no va a quedar perfecto, pero que no vas a llevar una tonelada de maquillaje, es sólo para verse más bronceada y esculpida.

Lo primero que hace es ponerse crema hidratante por todo el rostro y anuncia que utilizará el stick iluminador de su marca y lo pone en la ojera, los pómulos, al rededor de la nariz, en el tabique nasal y el entrecejo, los lugares que ella denomina “la zona mate de la iluminación".

Terminada la iluminación, coge el stick de contorno utilizando el extremo más claro para remarcar los laterales del tabique de la nariz desde el nacimiento de la ceja hasta la punta. También remarca la punta “para acortarla”, explica.

Después del contorno de la nariz, utiliza el extremo más oscuro debajo del hueso del pómulo y en el nacimiento del pelo, ya que según ella le gusta verse bronceada. Después baja a la mandíbula creando una especie de 3 en su rostro. Marca un poco más la línea de la mandíbula para pretender afilarla todavía más.

A continuación llega el momento del difuminado con la brocha que ella diseñó junto a Dedivanovic: en uno de sus extremos hay una brocha tipo kabuki y en el otro una esponja.

Primero Kim comienza a difuminar con la brocha en movimientos circulares en frente, sien, pómulos y mandíbula donde ha aplicado el color oscuro. A continuación difumina con cuidado la nariz y utiliza el producto restante de la brocha para dar profundidad a sus ojos.

Para difuminar las zonas claras donde puso la iluminación utiliza el extremo de la esponja previamente humedecida y con ligeros toques lo va integrando en la piel. Para darle un acabado más natural termina difuminándolo con los dedos y retira el exceso de producto con la brocha.

Kim también hacecontouring en sus ya gruesos labios aplicando la parte más clara del stick de contorno y luego utiliza el extremo más oscuro en el párpado inferior y superior para crear un efecto ahumado que tanto la caracteriza.

Para acabar de darle definición a su rostro utiliza la parte destick iluminador que tiene algo de brillo y lo vuelve a pasar por el tabique nasal, el lagrimal, el arco de la ceja, las clavículas y los hombros. Termina sellando todo con polvos sueltos traslúcidos