El Cirque du Soleil crea una plataforma donde ver parte de sus espectáculos, incluso con realidad virtual

El Cirque du Soleil ha anunciado la creación de un nuevo espacio web de contenido digital llamado CirqueConnect, donde desde las 20.00 h de este viernes estarán disponibles contenidos de sus espectáculos.

"Movidos por el deseo de mantener el contacto con nuestros fans, la nueva plataforma de contenido se convierte en una fuente de entretenimiento de alta calidad", dice el comunicado, pues "en estos momentos en que las medidas para combatir el coronavirus (COVID-19) han suspendido la posibilidad de experimentar en vivo, Cirque du Soleil ha querido acercar sus contenidos para que sus seguidores puedan disfrutarlo desde la comodidad de sus hogares".

Hoy mismo CirqueConnect estrenará un especial de 60 minutos, que reúne algunos de los momentos más especiales de tres de sus espectáculos KURIOS - Cabinet of Curiosities, O y LUZIA. "Una propuesta para que los fans disfruten de los espectáculos mientras llega el momento en el que volverá a ser seguro reunirse y podremos disfrutarlos de nuevo en directo".

La plataforma promete ver los espectáculos con "ángulos nunca antes vistos que solo se pueden experimentar en la pantalla del televisor". La gran mayoría del contenido es gratuito.

"Ahora más que nunca, nuestros fans necesitan la distracción que trae el espectáculo, un descanso del caos. Queremos contribuir por nuestra parte a hacer llegarles llegar un poco de alegría, aunque sea en la distancia", aseguraba Sheila Morin, CMO de Cirque du Soleil Entertainment Group

CirqueConnect cuenta con múltiple contenido audiovisual que incluirá desde esta tarde el citado especial de 60 minutos además de experiencias de realidad virtual, descargando la aplicación VR Cirque du Soleil (tiene un coste de seis dólares) para "subir al escenario y entrar en el corazón de algunos de los momentos más emocionantes de Cirque du Soleil".

También habrá disponibles series de contenido y tutoriales con títulos como Cirque it Out y Color Me Cirque, donde el público puede entrenar siguiendo los consejos de artistas de Cirque du Soleil y/o aprender técnicas de maquillaje de la mano de sus profesionales.

Por supuesto, en la plataforma podrá encontrarse música para que el espectador "cante o se levante y baile con una variedad de vídeos musicales y bandas sonoras de nuestros espectáculos de Cirque du Soleil".

También habrá favoritos para toda la familia: la programación familiar del Cirque du Soleil incluye Luna Petunia de Netflix, una serie animada de aventuras, amistad y aprendizaje en la tierra fantástica de Amazia, y Big Top Academy, una serie original de acción en vivo centrada en un grupo extraordinario de jóvenes acróbatas que sueñan con convertirse en artistas de circo.