Nueva bronca entre Jorge Javier Vázquez y Jesús Candel en 'Sálvame': "¡Haz tu trabajo y déjame a mí hacer el mío!"

Jesús Candel, conocido en las redes sociales como Spiriman, se ha convertido en uno de los rostros más polémicos durante la crisis del coronavirus en España tras opinar sin pelos en la lengua sobre el tratamiento del Covid-19 por parte del Gobierno y de los medios de comunicación. Tanto es así que su intervención en Sálvame y sus críticas a Mediaset provocaron que le llovieran las críticas, aunque el programa de Telecinco le dio una nueva oportunidad esta semana.

Sin embargo, Candel se reafirmó este miércoles durante su entrevista en que Sálvame se debería emitir desde casa y que los programas de televisión deberían ser más alarmistas: "Necesitamos que los medios alarméis para que la gente se preocupe, no de la crisis económica, que saldremos de ella, sino para que se conciencie de que tienen que quedarse en casa", apuntó.

Jorge Javier Vázquez interrumpió al médico: "Yo creo que no debemos alarmar, debemos informar. También que cada uno apele a su conciencia. Cada persona tiene que ser lo suficientemente madura porque se está jugando la vida y la de los demás. No me gusta acojonar al espectador, apelo a su conciencia", dijo.

"Necesitamos que los medios alarméis para que la gente se preocupe"

Tras la reacción del presentador, Candel volvió a insistir: "No sé que estáis haciendo en este programa, aunque guardéis la distancia de seguridad", criticó entonces Candel, a lo que Vázquez respondió: "Mi lugar, como profesional, es estar aquí hasta que esto acabe. Tengo que respetar lo que dice el Gobierno, pero tengo un compromiso con la gente que nos ve. ¡Haz tu trabajo y déjame a mí hacer el mío!", exclamó.

Además, el catalán le recriminó al entrevistado su actitud: "Me parece muy mal que desde tu posición alientes al conflicto, a la grieta y a todo. Me parece que hoy has tenido un discurso perfecto, pero lo que no me gusta es que desde aquí lances esos mensajes. No me gusta, lo siento", se sinceró.

Candel recordó cómo viven los sanitarios la situación desde los hospitales: "No os estáis tomando esto en serio porque no veis lo que realmente está pasando en los hospitales, que es un pánico terrible. Entiendo que sigáis creando humor, pero para eso están las redes sociales, desde donde podéis trabajar. Por favor, informad, no engañéis a la población como hacen los políticos", se quejó.

Finalmente, el sanitario añadió que "hay muchos más ingresos de los que se cuentan": "Os tengo que decir, otra vez, que no es que los espectadores tengan alarma es que tienen que estar acojonados", sentenció antes de que lo despidieran desde el plató.