El león, el canguro, el delfín y el sueño de montar una empresa

A veces, los traspiés ayudan a llegar más lejos. Literalmente. En ello está de acuerdo el zaragozano Alejandro Vallespín, que a sus 29 años dejó su trabajo y se embarcó, de la mano de uno de sus mejores amigos, en ese sueño de muchos: emprender, crear su propia empresa.

“Mi amigo Pedro Regueiro y yo estábamos cómodos, ambos teníamos un buen trabajo pero sentíamos que teníamos que hacer nuestro propio camino. Hasta que (este verano) me partí el talón de Aquiles y tuve una crisis existencial. Y le llamé y le dije: Pedro, es el momento. Tocamos un par de puertas y se abrieron y algo que pensábamos hacer progresivamente ya estaba en marcha. Dejamos nuestro trabajo y nos embarcamos en lo que desde hace tres meses es nuestra agencia de marketing digital estratégico: The Animal Brand”, relata Alejandro.

Lo suyo es el marketing, avalado con un grado superior, la carrera y tres másteres a la espalda de la misma temática. Pero no siempre ha tenido claro que este fuera a ser su camino. “Yo soy alguien que nunca había sabido lo que quería hacer con su vida. Pero con el paso del tiempo he ido haciendo el cerco cada vez más pequeño hasta el día de hoy. Por eso creo que no hace falta obsesionarse con querer ser algo. Una actitud ganadora y luchadora, dar lo mejor de ti mismo y la valentía para dar el salto es lo que me ha llevado a mí hasta aquí”, resume.

Con apenas tres meses de vida, la empresa había presentado 5 proyectos anuales, y los cinco habían salido adelante. “Eso nos ha dado solidez, consiguiendo ser rentables desde el primer mes de trabajo y hemos tenido la suerte de poder fichar a Alba un gran talento en comunicación digital”.

¿Por qué ‘The Animal Brand’?

‘Brand’ significa ‘marca’ en inglés. Lo de los animales es parte de la cultura de la empresa: “Pedro es el león, porque es el director de la empresa y el jefe de la manada. Alba Martínez, periodista, es el delfín, porque es el animal más inteligente del planeta y puede hacer más de 100 tonos diferentes, perfecto símil para nuestra experta en comunicación. Y yo soy el canguro, porque me dedico a dar saltos de proyecto en proyecto aportando la versión estratégica”, resume divertido. “También el juego de palabras tiene que ver con el instinto entendido como la capacidad innata de generar negocio para nuestros clientes, por eso la empresa se llama The Animal Brand”, añade.

Y la sombra del Coronavirus, ¿qué?

Con la llegada de la crisis provocada por el coronavirus y las medidas para hacerle frente, muchas empresas se han visto abocadas al cierre o a la aplicación de un ERTE, mientras que aquellas cuya actividad se basa en un soporte digital han podido esquivar mejor el golpe. Ahora, explica Vallespín, “los tres trabajamos desde nuestras casas sacando todo adelante, bien organizados y convencidos de que saldremos reforzados. Nuestra forma de trabajar nace de una cultura digital que utiliza metodologías ágiles y un ecosistema de herramientas en la nube. Por eso lo único que hemos tenido que hacer para adaptarnos a esta nueva situación de teletrabajo ha sido llevarnos un monitor a casa”.

Sobre este giro de los acontecimientos ofreció el propio Vallespín un webinar gratuito a más de 100 pymes, indicando herramientas y posibles soluciones para mantener la rentabilidad del negocio durante la crisis. “Tengo la sensación de que siendo joven y tecnológico tengo cierta responsabilidad porque puedo echar una mano a empresas que por su cultura no están preparadas para el teletrabajo”.