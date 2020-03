Startups vs. compañías tradicionales en época de coronavirus: ventajas de ser una empresa tech para teletrabajar

Muchas ya nacieron bajo la crisis económica y aún así han sabido crecer, no sin mucho trabajo, en un panorama empresarial que generalmente les ha puesto muchísimas trabas. Son las startups o micro empresas dirigidas por emprendedores.

Normalmente de carácter tecnológico, tienen experiencia en esto de teletrabajar. Algunas, como Blarlo, han funcionado así desde su nacimiento: “Nacimos con la filosofía del teletrabajo, con lo cual desde nuestro lanzamiento en 2017 ya empezamos con un grupo de 200 traductores de Europa y Asia. Actualmente tenemos en nuestra plataforma más de 4.000 traductores profesionales haciendo teletrabajo desde 100 países diferentes”.

Quien lo explica es Carmelo Gayubo, CEO de esta startup que ofrece traducciones a más de 350 idiomas y que para ello se apoya en avanzadas tecnologías como la Inteligencia artificial. ¿Es posible organizarse? Sí, con un buen control y estandarización de los procesos y de la comunicación.

“Nosotros tenemos una plataforma en la que trabajan conectados todos nuestros traductores, lo que nos permite controlar en tiempo real el avance del trabajo, si hay desviaciones respecto a los tiempos de entrega, la calidad, la productividad de cada miembro del equipo…”, dice el empresario.

La crisis del coronavirus ha constatado algo que ya sabíamos: muchas grandes compañías no estaban preparadas para teletrabajar, mientras que las startups no están viendo afectada su actividad diaria de la misma manera. Es lógico, también, dado el número de empleados de unas y las otras. Pero especialmente está siendo así porque para las startups el trabajo en remoto la mayoría de las veces es el pan de cada día.

Fundeen es una plataforma 'FinTech' nacida para “democratizar la inversión en proyectos de energías renovables” cuya sede está en Ávila porque querían “contribuir a activar la economía en esta región de la España vaciada”, asegura su CEO y cofundador, Nacho Bautista.

Son la primera plataforma de crowdfunding autorizada por la CNMV que pone en contacto a personas que quieren invertir sus ahorros en energías renovables con promotores que necesitan financiación para poner en marcha sus proyectos.

En su opinión, para que una rutina de trabajo tenga éxito en tiempos de cuarentena, es fundamental “confiar en el equipo, reservar unos minutos al día para charlar por videollamada con ellos y escuchar sus necesidades, aprovechar las herramientas digitales y tener paciencia -con el equipo de IT- y, sobre todo, no perder el foco”.

Y es que todos los consejos suelen apuntar a lo mismo en esto del teletrabajo: prepara un espacio cómodo y agradable para hacer tus tareas, si puede ser un poco apartado mejor, e intenta valerte de los muchos recursos digitales disponibles que te ayudan en el día a día: Slack, Trello, Slack, Drive, Hangouts y Calendar de Google, soporte en ‘la nube’, Microsoft Teams, Sharepoint... existen muchas posibilidades según lo que necesites.

Intentar ser disciplinado con los horarios también es muy importante, aunque sea lo más difícil. Eso lo tiene claro Óscar Mesa, CEO de QualitecFarma, organización española con más de 20 años de experiencia en servicios para la industria farmacéutica y biosanitaria, cuya actividad está centrada en campos como la investigación clínica, el soporte regulatorio, la farmacovigilancia y el desarrollo estratégico.

Ellos han implantado una política de teletrabajo en la empresa desde hace tiempo, demostrando que sí se puede hacer incluso aunque seas una compañía nacida en la ‘era de lo tradicional’ y tengas un mayor número de empleados. “Hoy día el sistema es mucho más avanzado, los profesionales están más acostumbrados a hacerlo y sale bien”, subraya.

No obstante, todos tienen claro que no todos los tipos de trabajo pueden hacerse a distancia y no todas las empresas pueden hacerlo tampoco, tanto por preparación como por necesidad de otros medios.