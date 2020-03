Los autónomos reprochan al Gobierno que les obligue a pedir préstamos en lugar de condonarles la cuota de marzo

Los autónomos no están nada contentos con las medidas que de momento ha tomado el Gobierno para aliviar su situación económica, muy afectada por la pandemia de coronavirus. Justo el día en que el Consejo de Ministros ha empezado a liberar parte de los 100.000 millones prometidos en avales, las asociaciones de autónomos reprochan que pretenda que se endeuden aún más en lugar de condonarles la cuota que tendrán que pagar el 31 de marzo o facilitar la burocracia para acogerse al cese de actividad. Más que nuevos préstamos, piden también poder dejar de pagar los préstamos que ya tienen concedidos.

En este escenario, esperan que el Consejo de Ministros apruebe más medidas dirigidas a su colectivo en su reunión extraordinaria de este viernes, por ejemplo, una moratoria de los alquileres de locales profesionales como ha hecho el Gobierno de Emmanuel Macron en Francia.

“Termina el Consejo de Ministros y el Gobiierno sigue sin suspender la cuota de autónomos”, ha dicho el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, nada más terminar la rueda de prensa de Moncloa en la que la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a rechazar esta medida, alegando que ya se han tomado otras expresamente dirigidas a este colectivo.

Amor ha pedido al Gobierno que “no mienta” cuando dice que los autónomos que declaren el cese de actividad no la pagarán. Para empezar, porque para eso deberán haber acreditado una caída de actividad del 75% pero también porque esto solo se sabrá en abril, de manera que nada les librará de pagar la cuota al final de este mes.

“La cuota de autónomos del 31 de marzo, a pesar de lo que ha dicho la ministra portavoz, la van a pagar los autónomos, sin excepción. Por favor, un poquito de respeto, no mientan”, ha dicho Amor, que también ha reprochado al Gobierno que en esta situación pretenda que los autónomos se endeuden aún más con la línea de avales aprobada este martes.

“¿Que vayamos a pedir un crédito a los bancos y nos endeudemos para pagar impuestos?”, se ha preguntado.

Caída de la actividad al 50%

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) reclama también más facilidad para poderse acoger a las medidas que está aprobado el Gobierno. Piden rebajar del 75% al 50% el volumen de caída de la actividad para acogerse al cese de actividad y tener un “acceso fácil, rápido y fácil” a un proceso que, según denuncia la tercera de las principales asociaciones, la Unión de Autónomos (UATAE), es frenado por las mutuas, de la misma manera que lo bancos de momento no quieren saber nada de conceder préstamos a los trabajadores por cuenta propia.

“Hemos tenido una avalancha de gente que va a al banco y le dicen que no tienen derecho, que no quieren saber nada”, denuncia la secretaria general de UATAE, María José Landaburu, que, como UPTA, pide “eliminar la burocracia” tanto en los bancos como en las mutuas a las que corresponde declarar el cese de actividad de un autónomo. Según esta organización, el Gobierno debería permitir que no pagaran la cuota de marzo, a la espera de saber el mes siguiente cómo ha sido la actividad de los autónomos. “Que suspenda la cuota de marzo, que quien tenga que pagar, que pague y quien no, pues no”.

Parar pagos al banco

“Necesitamos paralizar los pagos que tenemos que hacer a nuestras entidades bancarias para pagar los créditos hipotecarios, préstamos que tenemos solicitados para nuestra actividad económica”, dice el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que insiste en que “necesitamos que la Administración cierre un procedimiento extraordinario de reordenación”.

“Miles de autónomos hemos emitido facturas en este mes que nuestros clientes no van a poder pagar y no tenemos capacidad económica para poder sostener esta situación en adelanto de pago. No podemos admitir la presentación de los impuestos en estos momentos”, dice Abad.