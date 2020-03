Esparza acusa de "indecencia política" a Geroa Bai y EH Bildu por no aplazar la moción de censura en Estella

El líder regionalista ha afirmado que "no hay excusas". "Si Chivite permite esto, por mucho que diga, se está convirtiendo en cómplice", ha remarcado Esparza que ha considerado que Chivite "no debiera permitir que su socia Barkos pacte con dos tránsfugas del PSN". "Si ante esto calle y no lo evita, está acatando el mandato del nacionalismo vasco en este tema", ha sentenciado.

"Estamos viendo la catadura moral y democrática de los socios del PSN", ha destacado Esparza, que ha afirmado que "nadie entiende que Chivite no llame a Barkos y Araiz y los ponga en su sitio". En este sentido, ha manifestado que "no basta apelar a la responsabilidad de Geroa Bai y EH Bildu" porque "Barkos y Araiz son sus compañeros de viaje. Por tanto la presidenta puede pedirles que estén a la altura".

Asimismo, ha considerado que "no vale con decir que son dos administraciones diferentes", el ámbito municipal y foral, sino que "todo está relacionado". De lo contrario, ha dicho, "cómo se explica lo ocurrido en Huarte donde Bildu tiene la Alcaldía porque el PSN no determinó quién era su concejal en la corporación". El presidente de UPN ha resaltado que "PSN, Geroa Bai y Bildu tienen un acuerdo y, si les queda algo de dignidad democrática, deben aplazar este pleno".

Javier Esparza ha afirmado que, con la moción de censura que previsiblemente saldrá adelante en el pleno del próximo 24 de marzo, "queda a las claras la indignidad de la derecha vasca, de Geroa Bai-PNV, porque hace falta ser miserable para aprovechar estas circunstancias, una pandemia, y darle una Alcaldía a Bildu sin testigos".

"No contentos con no cumplir el pacto anti-transfuguismo, que firmó el PNV, que es miembro de Geroa Bai, aprovechan la situación de crisis sanitaria que vive el conjunto de España y también Navarra, para perpetrar un atentado democrático a escondidas", ha censurado.

"Era miserable apoyarse en unos tránsfugas, pero dan un paso más en esa miseria aprovechándose del coronavirus para no dar la cara y robar la Alcaldía de Estella a puerta a cerrada y sin testigos", ha reiterado. "Toda Navarra está paralizada y son incapaces de aplazar este pleno", ha reprochado.

Javier Esparza ha destacado que en un momento como el actual, "desde UPN estamos siendo total y absolutamente responsables, y estamos poniendo en primer lugar lo único importante, la salud de los ciudadanos". "Pero no podemos menos que alzar la voz y decir, ante esta situación, que es indecente la actitud de Bildu y Geroa Bai, sus ansias de poder y su miseria política, que les hace priorizar los sillones a lo verdaderamente importante", ha añadido.

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que se pregunten "cuál es la prioridad en Estella". "La respuesta es clara: en Estella la gente tiene como prioridad superar esta crisis sanitaria y no celebrar un pleno para cambiar al alcalde", ha aseverado.

Ha considerado, además, que "es inaudito que Chivite acepte esto sin rechistar". "Si el PSN permite esto queda claro que está manos del nacionalismo vasco y que quien manda en Navarra es Uxue Barkos", ha concluido