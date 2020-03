Áreas de Manzanares, Tomelloso y Valdepeñas se reorganizan para atender el aumento de demanda asistencial

Las principales medidas de estas tres áreas se centran en crear circuitos diferenciados ya desde las Urgencias, para pacientes con patología respiratoria o sintomatología compatible con COVID-19, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así como la reestructuración de las plantas de hospitalización de forma que tengan mayor capacidad para atender este tipo de casos.

Todos los planes se han diseñado con el objetivo de optimizar los recursos para priorizar la actividad urgente y garantizar la atención sanitaria tanto de aquellos pacientes que presenten sintomatología por coronavirus, como de quienes necesiten asistencia que no pueda ser demorada, tal y como se recoge en el Plan de Reorganización de la actividad asistencial definido por el SESCAM para todas las áreas sanitarias.

ESTADO DE LAS URGENCIAS

Tanto en el hospital Virgen de Altagracia de Manzanares como en Valdepeñas y Tomelloso se han establecido dobles circuitos en cada servicio de Urgencias, uno para patología respiratoria y otro para el resto de pacientes que requieran atención urgente.

En Tomelloso se realiza asimismo el triaje desde la puerta de acceso donde hay un equipo para tratar pacientes con sospecha de coronavirus.

Igualmente se han diferenciado salas de espera para evitar contacto de este tipo de patología con otras.

En el caso de las Urgencia del hospital de Valdepeñas se han reestructurado los espacios de forma que el nuevo circuito de Urgencias incluye el área destinada habitualmente a Cirugía Mayor Ambulatoria, con más camas y espacios de exploración adicionales.

Hospitalización casos covid19 Para los ingresos por COVID-19 se han creado unidades de hospitalización especificas en cada uno de los hospitales.

En el caso de Manzanares se dedica a patología respiratoria toda la zona de hospitalización de Medicina Interna y se aíslan todos los pacientes con sospecha de coronavirus que requieren ingreso.

En caso necesario, se han reorganizado el resto de unidades de hospitalización para poder atender casos covid19 si se supera la capacidad de Medicina Interna.

En Valdepeñas en concreto están destinadas a pacientes que requieren aislamiento las unidades de hospitalización B y C y se mantiene la planta D para los pacientes quirúrgicos cuya cirugía no era demorable, así como el resto de patologías no respiratorias.

En el Hospital de Tomelloso se han establecido grupos de trabajo para conocer y monitorizar las necesidades de material en cada servicio y centro sociosanitario, de forma que puedan dispensarse los equipos requeridos en cada momento de acuerdo a las demandas.

Además, se ha activado un servicio de atención al profesional para cualquier consulta sobre coronavirus con el fin de garantizar la seguridad de todos los trabajadores.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

La reorganización de la actividad asistencial se realiza con un doble objetivo: disminuir la asistencia y circulación de personas por los centros sanitarios y contribuir a la contención de contagios y, por otra parte, garantizar la disponibilidad de más camas para la atención urgente derivada de la crisis sanitaria.

En el caso de la Atención Primaria se ha priorizado la atención telefónica y los profesionales están llamado a los pacientes que tenían cita programada pata evitar movimientos de personas que puedan favorecer contagios.