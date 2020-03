Una sanitaria narra desesperada la situación que sufren y lanza un mensaje a los que no se quedan en casa

Una sanitaria se graba tras salir de su turno de diez horas en un hospital para concienciar a la población de la importancia que tiene quedarse en casa. "Por favor, quédate en tu casa, tú que puedes".

Los hospitales están al límite, y el permanecer en casa impide que el coronavirus se siga expandiendo. "No aproveches que dejen sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros. No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o varias veces al día", pedía. Es una manera que tiene el resto de la población de no colapsar las urgencias y empeorar la situación. Por eso, todas las autoridades sanitarias y el miembros del gobierno están pidiendo que cumplamos las medidas implantadas por el estado de alarma.

"Esto está empezando y es muy gordo lo que viene. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección", avisa esta sanitaria.