Limpiadoras, cuidadoras de ancianos, portamuebles... la economía sumergida también se resiente por el Covid-19

Fabio Bienvenido tiene 57 años y, sin perspectivas de un nuevo empleo, hace nueve meses se compró una furgoneta que no ha terminado de pagar para hacer con ella mudanzas y otros portes. Con eso se mantenían él y su mujer, Ramona Pérez, sin trabajo ni subsidio tras varios años cuidando ancianos sin ser dada de alta en la seguridad social.

El número de teléfono de Fabio aparece en una web de anuncios por palabras, pero desde hace ya quince días no le llama nadie para contratar sus servicios.

"No voy a terminar de pagar la furgoneta, me la quitarán y nos echarán del piso. Porque no puedo salir a buscar trabajo, me pueden multar. Y en la nevera queda un litro de leche y una cebolla. Que ayer cenamos el último huevo".

Joyce tiene contrato, pero son cuatro horas al día en la limpieza de una cadena de conocidas peluquerías y, hasta la semana pasada , completaba sus ingresos adecentando casas para mantenerse a ella y a su hijo, menor de edad. La cadena de peluquerías probablemente les haga a la mayor brevedad un ERTE, pero como no desde hace una semana ya no va a limpiar las casas, su salario se quedan en menos de la mitad.

Fabio o Joyce saben que sus familias no podrán beneficiarse de la inyección milmillonaria con la que el Gobierno aspira paliar la crisis sociolaboral causada por la pandemia del coronavirus. Como Fabio o Joyce, hay en España alrededor de nueve millones de trabajadores que como vivían de la economía sumergida no les afectan las medidas pactadas para salvar la economía formal.

Las limpiadoras, cuidadoras de ancianos, los portamuebles, manteros, temporeros agrícolas o albañiles al jornal, la mayoría mujeres, muchos inmigrantes con diez o más años en España, trabajando sin contrato, o por menos horas de las que realizan se ven desprotegidos.

En España representa según varios estudios la nada desdeñable cifra del 24,52% PIB.

Las personas que se dedican al servicio doméstico dadas de alta en la seguridad social tienen derecho a acogerse a Incapacidad Temporal equivalente a la baja laboral por accidente de trabajo porque se trata de un colectivo donde hay mucha economía sumergida.