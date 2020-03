El miedo al coronavirus satura el 'súper': "No hay pollo, ni congelados, ni verdura. ¿Estamos locos? Esto parece la guerra"

Estantes vacíos, carros de la compra llenos, caras de preocupación.... son escenas que se pueden ver hoy en los supermercados de Madrid, donde varias personas se han apresurado a comprar productos y alimentos ante el rumor del riesgo de desabastecimiento y a pesar del llamamiento a la calma por parte de las cadenas de supermercados.

"No queda leche, ni galletas, ni espinacas... está todo llenísimo. Esto es una histeria", cuenta Guadalupe, una mujer de 83 años, tras enterarse por el megáfono que no quedaba leche. "La gente se lleva papel higiénico y de cocina a tope. Están exagerando mucho", asegura desde el 'Mercadona' de la calle José Vasconcelos en el barrio madrileño de Chamartín.

Guadalupe ha ido al súper y se lo ha encontrado medio vacío por la "histeria" del coronavirus. Jorge París

A pesar de que las cadenas niegan que haya un problema de desabastecimiento, sí que admiten que se ha producido un incremento notable de afluencia de clientes en los establecimientos. Aún así, insisten en asegurar que están preparados para hacer frente a un hipotético aumento de la demanda.

"Hay mucha más gente en el supermercado. De comida más o menos igual. La gente está un poco loca", explica Julia, una joven de 19 años que advierte que "si al final compramos todos y se queda el supermercado sin nada, será peor".

Julia, de 19 años, advierte que "si al final compramos todos y se queda sin nada, será peor". Jorge París

La principal causa que ha llenado de colas los supermercados de Madrid es la incertidumbre ante la crisis sanitaria del coronavirus. Una inquietud que se vio incrementada tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,de cerrar colegios y universidades para tratar de frenar el avance del coronavirus en la capital.

A pocas horas de anunciarse la nueva medida de contención, las redes sociales se llenaban de fotos de estantes vacíos, supermercados abarrotados y largas colas en las cajas de cobro, en medio de lo que muchos llaman una oleada de "histeria".

María, una mujer de 56 años, cuenta sorprendida que "en mi vida he visto tanta gente, ni en navidades". "Pero, ¿Estamos locos?", lamenta desde el Mercadona de Chamartin, indignada porque "no hay ni papel higiénico. He tenido que comprar servilletas. No hay nada. Ni pollo, ni congelados, ni verdura ni nada. La gente viene a comprar como si fuese la guerra", concluye.

María, de 56 años, cuenta indignada que ha tenido que comprar servilletas porque no queda papel higiénico. "La gente viene a comprar como su fuese la guerra". Jorge París

En definitiva, parece que los mensajes de calma, tanto por parte del Gobierno como por parte de las cadenas de supermercados, no han calado en los ciudadanos más desconfiados, que prefieren aprovisionarse de más para poder estar prevenidos ante una hipotética crisis de abastecimiento.