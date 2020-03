Las inesperadas declaraciones de Gabriel Fernández, el exprometido de Ivonne Reyes

Si hay quienes pensaron que llevaba años alejada del mundillo, el regreso de Ivonne Reyes a la primera página del papel couché ha venido a lo grande y por partida doble: no solo es todo el lío de árbol genealógico que tiene pendiente con Pepe Navarro y su hijo Antonio (hijo de ella, que el presentador dice que no es suyo), y que está aireando todos los trapos sucios en Supervivientes 2020, es que ha cancelado su boda de la noche a la mañana.

La televisiva se iba a casar el pasado 27 de febrero. Pero el día antes Ivonne Reyes dijo que no, que no pasaría por el altar con quien es su pareja desde hace algo más de medio año (ha sido un amor exprés): Gabriel Fernández, actor de telenovelas como Cristal.

Según ella, era un momento dulce de su vida y quizá la boda se tenía que retrasar por "motivos de salud de familiares de Gabriel". Pero una cosa es eso y otra romper todo vínculo con el intérprete, porque eso, valga la redundancia, da para interpretar otras razones.

Y estas son bastante peliagudas: Ivonne Reyes ha descubierto que Gabriel Fernández tenía una doble vida y que ya estaba casado, algo que la venezolana no ha podido, lógicamente, soportar. Destrozada y derrumbada por el desengaño amoroso, ha mandado lejos a Gabriel...

... que no se ha callado y ha respondido a las acusaciones con unas sorprendentes e inesperadas palabras en las que asegura que necesita tiempo para explicarse.

Según el portal Jaleos, Gabriel Fernández, más conocido como El Chamo Gabriel, no solo desmiente todo aquello de lo que le acusa Reyes sino que está dispuesto a contar toda la verdad de lo que él considera que ha sido una ruptura "dolorosa, inesperada y sin ningún sentido".

El medio afirma que el actor está muy dolido y que incluso su familia lo está pasando muy mal por las palabras de Ivonne Reyes, que no dudan en calificar como "injustas y maliciosas".

Por lo tanto, ni infidelidad ni doble vida. Y lo que es peor, no conoce su versión. "Fue ella quien rompió la relación sin darme tiempo a explicarme", ha reconocido un apesadumbrado Gabriel, que cuenta que le ha bloqueado como contacto en el teléfono y que no quiere saber nada más de él.

De hecho, Ivonne ha borrado todo rastro de su relación sentimental en las redes sociales y están cancelados todos los proyectos, no solo vitales, sino también profesionales, como una obra de teatro que tenían en mente y estaban preparando.

La versión de Ivonne Reyes

En una entrevista exclusiva con la revista Lecturas, la presentadora y actriz desvelaba todos los detalles: "Alguien me escribió mails diciéndome que era su mujer, que convivían desde hace dos años, me ha mandado la dirección en la que viven, fotos de la casa. Me daba muchos detalles, era imposible que fuera una fan. Sé que es verdad. Me ha mandado hasta capturas de nuestras llamadas. Tengo todas las pruebas que demuestran que me ha engañado".

"Hace unos días, rompí nuestro compromiso pero él me lo sigue negando todo", reconoce Reyes. "Me dijo que quería venir a explicarme. ¿Qué me va a explicar? Cuando hicimos público nuestro compromiso, le dijo a ella que era por trabajo, era un reality. Mi cara cuando leí eso fue un poema. No quiero saber nada de él", añade.

Por último, sentencia: "No quería hablar de la ruptura para no quitar protagonismo a Alejandro en Supervivientes. Estoy descolocada y aún lo estoy digiriendo. Me ha dolido mucho, me costó lanzarme y contar que tenía una relación, pero se lo trabajó. No entiendo esa otra vida que tiene: ¿en qué momento se le ocurre insistirme que me quiere y que nos casamos? Estoy muy decepcionada, me siento engañada y utilizada".