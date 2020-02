Alejandro Reyes, sobre su padre legal, Pepe Navarro: "Si no ha estado cuando lo necesitábamos, no va a estar ahora"

Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, ha hablado del que, según el juez, es legalmente su padre, Pepe Navarro. Su paso por Supervivientes 2020 está dando para mucho, como sus momentos de euforia y nervios hablando con el presentador o sus vídeos hablando de su familia. Este martes, en el programa de Carlos Sobera Supervivientes 2020: Tierra de nadie, habló por primera vez del famoso presentador.

"Son muchos años que, legalmente, tenía que ir allí y no se presentaba", le contó a Cristian Suescun. Reyes le explicó a su compañero que su madre se quedó embarazada y, cuando le dijo a Pepe Navarro que quería tenerlo él dijo que no era el padre.

"Yo en ese tema ahora estoy bien, estoy tranquilo porque sé la verdad y sé todo. Mi madre siempre ha sido una campeona, es una crack… Pero he necesitado muchos psicólogos para hablar del tema", confesó el modelo.

"No necesito que esté a mi lado, yo le reconozco pero no necesito nadie más ni ningún padre en mi vida ahora mismo", aseguró Alejandro Reyes. "Yo tengo a mi madre, a mi familia, a la gente que me quiere y a mis amigos".

"Afecta cuando eres más pequeño, pero ya luego no. ¿De qué sirve ponerte triste si no va a pasar nada? Si no has estado cuando te necesitábamos, no vas a estar ahora", concluyó y se fundió en un abrazo de consuelo con Cristian Suescun.

Su supuesto padre, Pepe Navarro, también habló con los medios recientemente para pedir que no se alimentara esta mentira. "Estoy dispuesto a negociar lo que haga falta para que ese niño no siga viviendo engañado por su madre, quien, por eliminación, ya sabrá quién es el padre", declaró. "Yo con el pobre niño no me quiero meter, no quiero decir nada de él. Que tenga suerte".