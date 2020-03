Ivonne Reyes desvela por qué rompió su relación poco antes de la boda: le pilló engañándola con otra

Hace unos días se supo la noticia de que Ivonne Reyescancelaba por sorpresa su boda con Gabriel Fernández después de un corto pero intenso noviazgo. En ese momento, la modelo no quiso dar más detalles sobre su ruptura, hasta ahora.

La relación de ambos se desmoronó cuando Ivonne descubrió que su prometido llevaba "una doble vida", tal y como confirma a la revista Lecturas. Gabriel, también conocido como 'el Chamo', estaba con Ivonne y con otra mujer a la vez, según ella. Esto le llevó a cancelar su inminente boda.

"Alguien me escribió mails diciéndome que era su mujer, que convivían desde hace dos años, me ha mandado la dirección en la que viven, fotos de la casa; me daba muchos detalles, era imposible que fuera una fan. Sé que es verdad. Me ha mandado hasta capturas de nuestras llamadas. Tengo todas las pruebas que demuestran que me ha engañado", asegura la celebrity.

"Hace unos días, rompí nuestro compromiso, él me lo sigue negando todo. Me dijo que quería venir a explicarme, ¿Qué me va a explicar? Cuando hicimos público nuestro compromiso, le dijo a ella que era por trabajo, era un reality. Mi cara cuando leí eso fue un poema. No quiero saber nada de él", dijo. Después de todo esto borró cualquier rastro de él en sus redes sociales, algo que Gabriel también hizo con ella.

En cuanto a por qué ha tardado en dar explicaciones de lo ocurrido, asegura que fue por su hijo: "No quería hablar de la ruptura para no quitar protagonismo a Alejandro en Supervivientes, estoy descolocada y aún lo estoy digiriendo. Me ha dolido mucho, me costó lanzarme y contar que tenía una relación, pero se lo trabajó. No entiendo esa otra vida que tiene ¿en qué momento se le ocurre insistirme que me quiere y nos casamos?. Estoy muy decepcionada, me siento engañada y utilizada".

Por otro lado, Gabriel defiende su inocencia y le dijo que la otra es una "fan loca". De momento, el actor no ha dado ninguna versión pública de los hechos.