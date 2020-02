Ivonne Reyes cancela por sorpresa su boda con Gabriel Fernández en plena vorágine mediática

Hace menos de un mes, Ivonne Reyes reconocía que estaba pasando una etapa muy dulce al lado de su nueva pareja Gabriel Fernández, conocido por su papel protagonista en la telenovela Cristal. Tal era la felicidad que compartían que los venezolanos habían decidido darse el sí, quiero –a pesar de corto noviazgo de algo más de medio año– el 27 de febrero del presente año. Un anuncio muy ilusionante para ambos que, sin embargo, parece que no va a llevarse a cabo: la boda no se va a celebrar y la pareja ha decidido llevar caminos separados.

Así lo ha contado la propia Ivonne, según varios medios especializados, quien, aunque no ha querido ahondar en el motivo que los ha llevado a cancelar su inminente boda, sí que contó hace un par de meses que el enlace debía posponerse por "motivos de salud de familiares de Gabriel". Ahora, lo que sí ha asegurado es que la relación se ha roto, que los motivos no deben trascender por el momento y que prefiere estar centrada en otros asuntos también muy importantes. Y es que no hay que olvidar la participación de su hijo Alejandro en Supervivientes… o la vorágine mediática que está volviendo a protagonizar con Pepe Navarro.

En guerra con Pepe Navarro

Aunque llevan en constante lid desde que la presentadora venezolana asegurase que su hijo Alejandro, de ahora 19 años, era hijo del que fuera el conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi, Pepe Navarro nunca ha reconocido su supuesta paternidad. De hecho, acusaciones, demandas y juicios nunca han dejado de sucederse, pero, desde que Alejandro Reyes anunciase su participación en el buque insignia de Mediaset, Supervivientes, parece que la guerra se ha avivado.

El presentador, que ha vuelto a estar en el foco mediático, ha cargado directamente contra Ivonne Reyes: "No tiene sentido seguir mintiendo". "Lo cierto es que se acabaría su negocio, ese es el problema. La única verdad es que el hijo de Ivonne Reyes no es el hijo de Pepe Navarro", llegó a asegurar el cordobés en El programa de Ana Rosa. Unas primeras declaraciones que, posiblemente no sean las últimas… ni en los platós ni en los juzgados.