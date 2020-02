Pepe Navarro mantiene que Alejandro no es su hijo y carga contra Ivonne Reyes: "No tiene sentido seguir mintiendo"

Hace apenas un par de días, en Telecinco, con la llegada de Alejandro Reyes a Supervivientes, se revivió un tema que parece siempre el elefante en la habitación cuando Pepe Navarro o Ivonne Reyes están en un plató: la paternidad del joven.

"Él puede decir lo que quiera, pero hay una sentencia", aseguró la venezolana en Sábado Deluxe. "Que tenga cuidado", respondía el presentador según el programa Socialité: "Lo que está haciendo Ivonne Reyes tiene una calificación criminal y estoy dispuesto a negociar lo que haga falta para que ese niño no siga viviendo engañado por su madre, quien, por eliminación, ya sabrá quién es el padre. Hay una prueba en la que aparece que Pepe Navarro no es el padre de su hijo".

Todo este panorama venía caliente desde octubre, cuando un juez desestimó la demanda que Ivonne interpuso, ante la Fiscalía del Menor, tanto contra Pepe como contra su hija Andrea,aduciendo que habían vulnerados los derechos de su hijo. Y ahora él, en Honduras, siendo parte del concurso, que sigue, valga la redundancia, su curso.

De hecho, en su presentación dentro del reality, Alejandro Reyes hizo unas duras declaraciones en favor de su madre: "Soy hijo de dos personas muy famosas, Pepe Navarro e Ivonne Reyes. Mi madre, literalmente, es mi heroína. Lo es todo para mí. Siempre me ha apartado y me ha protegido muchísimo, ha luchado por sacarme adelante y se ha sacrificado. Pepe… no se ha portado muy bien conmigo ni con mi entorno. Esta es mi oportunidad de oro y no quiero perderla por alguien que no ha estado nunca en su vida a mi lado".

Ahora Pepe Navarro ha vuelto a hablar. Lo ha hecho en El programa de Ana Rosa, donde ha querido dar por zanjado el asunto... aunque a tenor de sus palabras muy probablemente no haya hecho más que avivar el fuego y mientras su hijo continúe en Cayos Cochinos será un tema recurrente.

"No tiene sentido seguir de esta manera mintiendo. Lo cierto es que se acabaría su negocio, ese es el problema. La única verdad es que el hijo de Ivonne Reyes no es el hijo de Pepe Navarro", comenzaba sosteniendo el cordobés.

"Esto no hay que alimentarlo, esto tendría que acabarse aquí. Se van a hacer cosas... pero en los juzgados"

"Supongo que a Alejandro le han debido informar de la prueba que su madre me hizo, en la que contrató a un detective y entregaron en enero del 2018 los resultados, en los que decía que yo no soy el padre del hijo de Ivonne Reyes", se defendía Navarro, que relató cómo sospecha él que fue el momento.

"Le debieron de pedir con el bastoncillo su saliva y él debió preguntar para qué era eso. Y alguien le debió decir que era para hacer una prueba para ver si Pepe Navarro era su padre", afirmó, manteniendo su teoría de que este negativo ya lo sabía de antemano Ivonne Reyes y que por eso comenzó una estrategia de "mentiras".

"Lo que hace es huir y lo demás ya lo conocéis, son ataques continuamente, seguir con su negocio", añadió Pepe Navarro. "Naturalmente, yo sigo adelante y es cuando ponemos el recurso al Supremo con respeto hacia todas las partes y en ningún momento la prueba que se hizo al niño le afectó a él ni se reveló nada", declaró.

Europa Press, tras sus palabras en Telecinco, se ha puesto en contacto con el que fuera conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi y se intentado mostrar tajante pero conciliador: "Esto no hay que alimentarlo, esto tendría que acabarse aquí. Se van a hacer cosas pero en los juzgados. Yo con el pobre niño no me quiero meter, no quiero decir nada de él. Que tenga suerte".