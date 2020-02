Pepe Navarro no verá 'Supervivientes'

Este jueves arranca la nueva edición de Supervivientes. Un concurso que tiene como principal reclamo a Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha sucumbido al dinero anteponiéndolo a sus propios principios. Otro que también ha decidido dar el paso para convertirse en famoso ha sido el hijo de Ivonne Reyes. Alejandro Reyes quiere demostrar que puede ganarse la vida sin la necesidad del apoyo materno.

El que no tiene intención de seguir sus andanzas en Honduras es Pepe Navarro. Confirman a 20Minutos que al presentador no le genera ningún tipo de interés, ni siquiera de curiosidad. Son muchos los años que lleva insistiendo en que la verdad jurídica no es la misma que la biológica.

No es extraño tanto desplante. A pesar de que la sentencia firme lo confirma como padre, Pepe Navarro sigue sosteniendo que su vinculación con el joven no es tal. Este periódico ha podido saber, además, que no hace tanto tiempo se le volvió a proponer la posibilidad de realizarse las pruebas de ADN. Navarro, padre por ley, aceptaría las condiciones que se impusieran para resolver un asunto del que ya no quiere hablar, pero por el que ha sufrido y llorado mucho.

Eso sí, hasta la mayoría de edad ha cumplido, con absoluta rigurosidad, con las mensualidades económicas solicitadas. Porque si algo tiene claro Pepe es que ya nunca más se opondrá a ningún mandamiento judicial.