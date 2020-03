El PP reclama que Teresa Ribera visite Andorra y "se comprometa con el territorio" para una transición justa

Juste ha visitado este jueves la localidad de Andorra para hacer balance de la situación que vive la localidad. Ha estado acompañado por el portavoz de Industria del PP en las Cortes de Aragón, Sebastián Contín, los diputados autonómicos Juan Carlos Gracia Suso y Jesús Fuertes, y los concejales 'populares' en Andorra, Silvia Quílez y José Carlos Laguarda, ha informado este partido en una nota de prensa.

A diferencia de las últimas ocasiones en las que comparecieron ante los medios de comunicación en el Parque de San Macario, en esta ocasión la chimenea de la Central Térmica de Andorra no estaba en funcionamiento.

Juste ha lamentado que "lo que anunciábamos hace dos años 'populares' Teruel se ha convertido en una realidad" y "la chimenea ya no está en funcionamiento y lo más grave es que no vemos alternativas en Andorra: no hay empresas instalándose, tampoco fondos, puestos de trabajo y medidas alternativas".

Debido a esa coyuntura, ha reclamado una nueva visita de la ministra para que acuda a Andorra "con la maleta llena" y también "con esa transición justa de la que habla y que por ahora no ha existido".

Juste ha pedido que "la misma celeridad que mostró para afirmar que las térmicas eran antieconómicas y había que cerrarlas la aplique para asegurar proyectos alternativos que creen empleo y desarrollen la zona" ya que "todo lo que han ofrecido en las campañas electorales ha sido mentira".

DONDE ESTÁN

El máximo responsable del Partido Popular de Teruel ha preguntado a la ministra, así como al presidente regional, Javier Lambán, y al vicepresidente, Arturo Aliaga, "dónde están las cinco empresas de las que hablaban y también ese riego de millones que manifestaba Ribera".

Para Juste, la situación que vive Andorra "no es peor" por la labor que están desarrollando algunas empresas provinciales. "Donde no está llegando las administraciones y el PSOE lo están haciendo estas compañías que están rescatando la zona" y ha agradecido "el esfuerzo, la inversión y el compromiso con su tierra".

Desde el PP, han apuntado, igualmente, que si algo caracteriza la situación actual en Andorra y en las zonas mineras es la diferencia existente con otros territorios que también tienen instalaciones de este tipo en la Unión Europea, que van a recibir un trato "diametralmente opuesto" a las comarcas turolenses.

Así, mientras en Alemania el cierre está previsto para 2038, en España se ha fijado para este año. En cuestión de fondos, el país germano va a destinar 14.000 millones para los lander afectados y recibirá de fondos comunitarios un total de 877 millones,mientras que aquí serán 500 y 307, respectivamente.

Esas diferencias presupuestarias han sido aludidas por el portavoz de Industria del PP en las Cortes de Aragón, Sebastián Contín, que ha achacado esta situación también "al comportamiento del PSOE y del PAR".

"Prometían una serie de cuestiones cuando estaban en la oposición o gobernaba el PP, y ahora no asumen la responsabilidad que tienen", ha subrayado, afeando asimismo a los socialistas que "anunciaran el cierre sin tener alternativas".

DISOCIACIÓN

Contín ha estimado que se produce una "gran disociación" entre lo que reclamaban antaño y en el presente, comportamiento que ha calificado gráficamente como "Jekkyl y Hyde" porque "dependiendo de quién gobierna o si nos encontramos en campaña electoral defienden una serie de cuestiones u otras".

"Ribera, Aliaga y Lambán han estado hablando de multitud de puestos de trabajo y han realizado afirmaciones que no se sostienen como que las renovables que va a permitir crear empleo al mismo nivel que estos años", ha especificado.

El portavoz del Partido Popular en materia de Industria se ha referido también al Plan Miner y al retraso hasta 2021 del pago de los proyectos relativos a la anualidad del 2018 y se ha preguntado "cómo están gobernando y cuándo han a defender los intereses de los aragoneses y le pedirán a Sánchez lo mismo que le reclamaban a Rajoy".

Para Contín, es una "nueva evidencia" de que los representantes del Gobierno de Aragón "actúan por intereses partidistas". "Unos protegiendo a los suyos y otros a su partido", ha concretado.