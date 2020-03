El Gobierno rechaza de momento pedir más gasto a la UE por el coronavirus y prepara “medidas” por si hay que actuar

Los casos de coronavirus aumentan todos los días y empresas, trabajadores y autónomos empiezan a prepararse para afrontar la crisis sanitaria, pero el Gobierno no aprecia de momento más que un efecto “poco significativo” sobre la economía. Aunque reclama "cautela" porque admite que no se puede saber cómo va a evolucionar la situación, por ahora no contempla acogerse a la posibilidad que ofrecen las normas presupuestarias de la UE de aumentar el gasto por encima de los topes establecidos para hacer frente a la emergencia sanitaria. No obstante, ya estudia medidas en caso necesario. “Estamos preparándonos por su hubiera que tomar medidas”, han señalado fuentes del Ministerio de Economía.

La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha participado este miércoles en una reunión del Eurogrupo -ampliado a los países de la UE que no tienen el euro como moneda- en la que su presidente, Mário Centeno, ha recordado a los ministros que pueden acogerse a la claúsula que contempla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacer frente a situaciones sobrevenidas y que superan el control de los Gobiernos.

Flexibilidad presupuestaria

La crisis que ha provocado el coronavirus se considera uno de esos supuestos, de manera que la Comisión Europea permitiría que los países gasten más de lo previsto, y que engorden por ello su déficit público, de manera temporal para hacerla frente. En rueda de prensa desde Lisboa al término del Ecofín a distancia, Centeno ha asegurado que la UE está preparada para tomar más medidas, incluidas de tipo fiscal donde sea apropiado para apoyar el crecimiento.

“Nuestras reglas fiscales contemplan flexibilidad para atender acontecimientos inusuales fuera del control del gobierno”, ha dicho el ministro portugués de Finanzas en relación a una cláusula en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permitiría a los Estados miembros una “desviación temporal” de sus planes de ajuste presupuestario. En el caso presente, sería para dedicar recurso a paliar la crisis por el coronavirus y solo de manear temporal.

Preparando medidas

Sin embargo, esta es una medida que de momento contempla el Gobierno español. En la reunión con sus colegas europeos, Calviño se ha limitado a explicar que el Ejecutivo sigue evaluando la situación “para poder actuar con rapidez”, según han dicho fuentes de su departamento después.

De momento, el Gobierno no precisa qué tipo de medidas se tomarían ni qué acontecimiento las desencadenaría y en el Ministerio de Economía se han limitado a apuntar que "si hubiera algún cambio [en la situación], estamos preparados para que la reacción sea rápida”.

Ayudas a empresas

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles en el Senado que el Ejecutivo estudiará conceder "ayudas fiscales" a las empresas, como ha hecho ya Italia, pero solo si la crisis del coronavirus se prolonga en el tiempo.

No obstante, Montero ha dejado que no serán inmediatas porque, ha dicho, "todavía no podemos hablar de que se note en el funcionamiento habitual de la economía".