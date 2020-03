Buenafuente entrevista al tuitero tras la cuenta del 'coronavirus': "Mis cepas están que trinan"

El presentador Andreu Buenafuente entrevistó anoche a la persona que está detrás de la cuenta Coronavirus (@CoronaVid19), en la que en tono de humor, relata el día a día del COVID-19.

Con voz de varón distorsionada, el tuitero entró por teléfono, muy metido en su papel. "Me gusta el trato cercano, estoy superacostumbrado a estar con la gente", aseguraba con guasa.

Para comprobar que era él el que estaba detrás de esta cuenta de Twitter, que en pocos días ha conseguido cerca de medio millón de seguidores, Andreu Buenafuente le pidió una prueba: adelantar cual sería su próximo tuit.

"Estos días me han estado dando caña, diciendo que soy un virus de izquierdas, creado por comunistas. En mi próximo tuit voy a explicar que los virus no tenemos ideología", adelantaba. Y cumplió:

Los virus no tenemos ideología, como la monarquía. — Coronavirus (@CoronaVid19) March 2, 2020

En el plató estaba otro tuitero muy conocido, Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) que le le preguntó a Coronavirus hasta cuando va a estar entre nosotros.

"Hay un científico de Hardward que dijo que yo iba a infectar a un 70% de la humanidad. Me enfadé muchísimo, primero porque me enteré por las noticias. Además, me deben la nómina de enero. Me he reunido con todas mis cepas y están que trinan, no está descartado ir a la huelga", respondía con humor el tuitero.