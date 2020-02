Fonsi Nieto se sincera: de sus noches con Froilán a Elsa Pataky, Alba Carrillo y sus planes de futuro

Hace nueve años que dejó el motociclismo. Hace tres años que está casado con Marta Castro. Y Fonsi Nieto no hace sino pensar en el futuro... aunque de vez en cuando tenga que mirar al pasado para tomar impulso. Eso ha hecho en sendas entrevistas publicadas hoy en las que trata temas como sus exparejas, sus noches de fiesta, la herencia de su tío, Ángel Nieto, o la paternidad.

"Nos gustaría que fuera pronto", dice a Vanitatis sobre la posibilidad de tener un hijo con su esposa, de quien añade que es "la persona que mejor me entiende con su paciencia infinita". También recalca que aún son jóvenes (ella tiene 36 años y él 41) y que su amor será para siempre. "Es la mejor persona que he conocido para estar a mi lado. Estoy convencido de que va a ser por muchos años. Pasaremos baches, pero va a ser para siempre", promete en ¡Hola!.

"Este año nos lo hemos planteado, así que en cualquier momento puede venir. Ya tenemos ganas y el 2020 es un buen número", asegura igualmente a ¡Hola!, donde afirma que le daría igual que fuera niño o niña aunque él ha sido siempre "más de niños, para hacer el bruto".

El expiloto ya tiene un hijo fruto de su relación con Alba Carrillo, de quien también habla para ambos medios. "Hemos pasado por momentos complicados y ahora estamos en una buena relación. Veo a Alba tranquila, bien, y al final, cuando uno está enamorado, pues está mejor y la vida te la tomas de otra manera", afirma a Vanitatis.

"A su pareja [el presentador Santi Burgoa] no la conozco personalmente, pero es deportista y tranquilo. Alba lo ha pasado mal y si ella está feliz, egoístamente, para mí, es mucho mejor. Alba tiene derecho a ser feliz. No hay dinero en el mundo que compense una mala relación entre los padres", opina.

Mientras en ¡Hola! reconoce que esta buena relación actual con la colaboradora "para nada" le ha condicionado a la hora de querer volver a ser padre. "Llevo siete años con Marta y nuestra vida es nuestra. Siempre, de pequeño, he sido un cabra loca y he hecho todo muy deprisa y corriendo. Éste es mi segundo matrimonio y ya tengo 41 años… Quizá la vida te hace tomártelo todo con más calma y disfrutarlo más", reconoce.

Eso sí, no esconde que su relación con Alba ha llegado a ser muy mala y que a ellos les "ha marcado la agenda el que tuviera problemas con ella" (Vanitatis). Hace poco la colaboradora dijo que cómo no iba a querer al padre de su hijo. Fonsi Nieto responde: "No, no me sorprende. Detrás de todo esto, hay un negocio. Creo que ya he dicho bastante. No hace falta más", declara a la revista semanal.

"Después de mi accidente –Indianápolis, 2010–, mi ilusión era tener un nuevo proyecto. Lo hice y fue como fue". ¿Mal?", preguntan desde ¡Hola!. "No. Tengo lo mejor que me ha pasado en mi vida y eso va a ser siempre así. Alba es una persona a la que tendré cariño siempre y mi apoyo, siempre. ¿Que discutimos? Ser padres separados es muy complicado. Y si está la prensa por medio, se multiplica por mil", contesta Nieto.

También de sus otras (y famosas exparejas). De Elsa Pataky dice: "Elsa fue el primer amor. Todo a flor de piel, a saco. Jóvenes y encima mediático… Me pilló con diecinueve años…". ¿Mantiene la relación? "No mucho, porque vive fuera, pero sí. Elsa se lleva muy bien con mi primo Gelete y, aunque no me vaya a cenar con ella, tengo buena relación.

De Ariadna Artiles comenta: "Fue el primer amor ya más serio. Con Ariadne me casé. Los dos lo hemos hablado varias veces, que fue todo muy rápido. Nos llevamos fenomenal y hablo bastante y a menudo con ella. Es una tía súper guay y una mujer encantadora".

La entrevista cambia de tercio y se habla de Ángel Nieto, su tío y mítico piloto que falleció hace en agosto tres años. "Los dos momentos más difíciles de mi vida han sido cuando me tuve que retirar por el accidente de Estados Unidos, que casi pierdo la vida, y la muerte de mi tío. Eso, para la familia, ha sido un palo durísimo. [...] Ahora me acuerdo de él en todas las carreras. Y siempre que tengo que tomar una decisión, me viene a la cabeza contárselo… Mi tío, más que mi tío, era mi segundo padre", rememora.

Al hablar del tema de la herencia, responde a ¡Hola!: "Es un tema del que me he mantenido al margen. Al final, son situaciones que no son fáciles para nadie y yo me he mantenido en un segundo plano. Yo no he opinado ni preguntado. Para mí, lo más importante es que mis tres primos estén unidos y sigue siendo así. En ese sentido, estoy muy contento".

Para él, su herencia es su apellido. "Yo me llamo Alfonso González Nieto. Que me llamen Nieto me llena de orgullo. No es una cosa que eligiera yo, fue de la prensa quien empezó a llamarme así", asegura, así como la posibilidad de llamar al hijo que quiere tener Ángel: "Habría que pedirle permiso a mis primos por respeto a su padre. No lo habría pensado, pero podría ser una cosa bonita. Me encantaría, desde luego".

Eso sí, no le gustaría "nada" que saliese piloto: "Si pone las ganas que le puse yo de pequeñín, no me quedará más remedio que apoyarle. Al haber estado relacionado con el mundo de las motos desde pequeño, no sabes la de amigos y compañeros que he perdido por el camino. Pero es curioso porque yo no tengo el carnet de moto. No he conducido nunca por la calle".

Ya para acabar, Fonsi Nieto reconoce que su tío se llevaba muy bien con el rey emérito, aunque él no ha "tenido trato" con Felipe VI. "El año pasado, en la carrera de Jerez, me encontré a don Juan Carlos en la parrilla de salida, que él es súper motero y yo tengo que estar ahí antes por mi curro. Cuando me vio, me llamó y me dio un abrazo de diez segundos que todavía me emociona. Me dijo: 'Cómo echo de menos a tu tío'", recuerda.

"El Rey, cuando te abraza, te abraza de verdad. Con la relación de mi tío siempre se le ha idolatrado en mi familia. Una de las ilusiones que tenía en mi vida es ganar en España y que el Rey me diera el premio. Después del accidente de Indianápolis, también tuve una audiencia con el Rey [emérito], que a los dos nos ha tratado el mismo doctor, Villamor. Ahí me dijo que dejara las motos. Cuando tuve la siguiente carrera, que él también estaba en la pista, me caí en la curva y tengo fotos con él abrazado. Ahí me volvió a decir que lo dejara", narra Nieto.

"Es muy delicado contar historias que yo sé. Me metería en un jardín. Eran muy amigos y se iban a montar juntos en moto", cuenta Nieto sobre su tío y don Juan Carlos, así como no duda en reconocer sus ideales: "Yo soy monárquico, a muerte. La Casa Real ha apoyado muchísimo al deporte en este país, es alucinante. Si somos tan grandes en el deporte es porque la Familia Real lo ha apoyado muchísimo en este país".

Eso sí, este año ha sido el primero que ha votado porque siempre estuvo "fuera de España". No le gustan los políticos. Él sigue de DJ. Y gracias a eso sigue en contacto con la realeza, como Victoria Federica y Froilán.

"Al final, son gente joven que se divierten en los sitios que molan. ¿Y dónde pincho yo? En los sitios que molan. Él ha subido alguna vez a la cabina, pero no conmigo, sino con todo el que pasa por Starlite (Marbella)", cuenta. Eso sí, su trato con ellos no ha sido excesivo: "A Victoria la he visto tres veces y a Felipe [de Marichalar, Froilán], unas quince. Tampoco hemos comido juntos, pero él me parece un chico noble, cariñoso y bastante normalito. Es un chaval como otros de su edad y no hace nada que no haga nadie de su edad. Victoria Federica es súpertímida y súpereducada".

