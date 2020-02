El recuerdo de Rocío Jurado: su lucha contra el cáncer y el circo mediático con su familia

La llegada de Rocío Flores Carrasco al programa Supervivientes 2020 tras defender a su padre, Antonio David Flores, en GH VIP 7 ha reabierto las heridas de una familia marcada por la polémica mediática a pesar de los esfuerzos de la cantante Rocío Jurado por mantenerla unida.

En estos momentos vuelve el recuerdo de Rocío Jurado y su lucha contra el cáncer de páncreas que acabó con su vida un 1 junio de 2006, hace casi 14 años.

Una dura lucha de casi dos años

La Chipionera, como también se conocía a Rocío Jurado, estaba en un momento feliz de su vida cuándo le detectaron la enfermedad. Tras padecer un aborto con 37 años y no haber podido tener más hijos decidió adoptar con 50 años, junto con José Ortega Cano, a Gloria Camila y José Fernando, de origen colombiano.

Cinco años más tarde, el 17 de septiembre de 2004, Rocío Jurado anunciaba ante los medios de comunicación que padecía cáncer de páncreas, uno de los tumores más complicados a la hora de diagnosticar. Los síntomas aparecen cuándo el cáncer se encuentra en fase avanzada y, tras luchas durante casi dos años, la cantante no pudo vencer al tumor y falleció a los 61 años de edad del mismo tumor del que murió su madre en 1978.

Rocío Jurado supo que sufría este cáncer cuándo acudió a la clínica Montepríncipe de Madrid por tener dolores en el abdomen. Tuvo un periodo de inactividad musical ya que se fue a Houston (EE.UU.) para recibir tratamiento en la clínica MD Anderson. En el mismo momento en el que se conoció su enfermedad, empezó a forjarse un circo mediático en torno a su familia ante los rumores de posibles enfrentamientos. La Chipionera falleció y la relación entre los diferentes miembros de la familia empezó a perderse.

Rocío Jurado y los derechos de la mujer

La cantante mostraba su lado feminista en algunas ocasiones para defender los derechos de las mujeres. Uno de los casos más sonados, ya que se volvió viral hace unos meses en redes sociales, fue durante una entrevista en el programa Un paseo por el tiempo que RTVE rememoraba con motivo del 13º aniversario de su fallecimiento.

¿Recuerdas esto? Momentazo feminista de la gran Rocío Jurado en ‘Un paseo por el tiempo’ de @julia_otero en 1995. Revivimos este programón en el 13 aniversario de la muerte de ‘la más grande’ 👉 https://t.co/3M23oAZTuGpic.twitter.com/ioRHaS0Z77 — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) June 2, 2019

La colaboradora, Lourdes Lancho, le preguntaba a la cantante por su talla de sujetador. "¿Yo te lo voy a decir? El único sujetador que me importa es el mental. Ese es el que tú te tendrías que poner para no hacerme estas preguntas", respondía rotundamente Rocío Jurado.

Los conflictos en la familia

La muerte de la cantante provocó un gran revuelo mediático tras evidenciarse la mala relación en la familia Jurado-Mohedano. De hecho, en el primer aniversario de su muerte hubo multitud de homenajes a los que asistieron la mayoría de miembros de la familia. No obstante, Rocío Carrasco solo acudió a la inauguración del Auditorio Rocío Jurado en Sevilla.

Los medios de comunicación no paraban de sacar portadas sobre la familia tras los desacuerdos por el testamento. Desde entonces, las cosas no han mejorado. Rocío Carrasco se divorciaba de Antonio David y daba comienzo un duro litigio, que perdura hasta hoy, y que incluye a sus hijos Rocío Flores y David Flores, quienes tampoco se hablan con ella. Tampoco mantiene una buena relación con su tío Amador Mohedano, ni con su hermana política, Gloria Camila, quien ha confesado en varias ocasiones a prensa que no era una buena hermana.