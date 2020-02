Lidia Torrent y Jaime Astrain, más enamorados que nunca… en Instagram

Los más de 300.000 seguidores de Instagram que suman entre ambos son testigos de que en el amor les va de maravilla. Lidia Torrent y Jaime Astrain son ya una de las parejas más aplaudidas del universo celebrity de nuestro país y, quizá, por ello, cada vez se animan a subir más fotografías de su día a día o de sus primeras escapadas románticas, tal y como ocurrió el pasado fin de semana, el de San Valentín.

Aprovechando su viaje al sur de España, la hija de Elsa Anka –que aún no ha confirmado ni desmentido los rumores de embarazo– ha subido a su cuenta oficial de Instagram una fotografía de ambos en el Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort. "Sleepy face" ("cara de dormidos") han sido las palabras que ha escogido la camarera de First Dates para acompañar su posado frente al espejo y junto al futbolista, quien ha optado por no subir ninguna instantánea a su cuenta.

Además de los más de 9.000 likes que la fotografía ha conseguido en poco más de 24 horas, destaca el número de comentarios de famosos que no han podido resistirse a esta tierna estampa. Lourdes Mohedano les ha dedicado un "pareja bonita"; mientras que Marwan ha preferido mandarles un abrazo, Carlota Corredera un piropo ("¡guapos!") y Anne Igartiburu, Alejandra Remón o Martitah de Graná han optado por los emojis de corazones.

Tres meses de amor (confirmados)

No fue hasta el pasado 20 de noviembre cuando, gracias a las redes sociales, se descubría que Jaime Astrain, exfutbolista y colaborador de El chiringuitode jugones, era la nueva pareja de Lidia Torrent. Desde entonces –y a pesar de la reciente ruptura de la joven con Matías Roure, compañero de First Dates–, cada vez se han dejado ver en más ocasiones juntos y, todo parece apuntar, a que lo seguirán haciendo durante mucho tiempo.