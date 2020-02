Se desatan los rumores: ¿están embarazados Lidia Torrent y Jaime Astrain?

De que Lidia Torrent y Jaime Astrain están enamorados, no hay dudas. Sin embargo, por culpa de un story del que ya habla todo el mundo, sí existen bastantes interrogantes sobre el estado actual de su relación; y no, no hablamos de una posible boda en 2020, sino de embarazo.

La hija de Elsa Anka y el futbolista, quienes hicieron pública su relación hace no mucho a través de Instagram, podrían estar esperando su primer bebé… O eso ha dejado caer el hermano del también colaborador de El Chiringuito, quien ha elegido una imagen para felicitar a su hermano por su 32 cumpleaños que, desde luego, siembra (muchas) dudas.

El ‘story’ de la sospecha

Jaime Astrain celebraba este 9 de febrero su 32 cumpleaños en compañía de su familia y de su pareja Lidia Torrent, con quien lleva desde que esta dejase a su mediática pareja y compañero de programa Matías Roure. Como cabía esperar, durante la celebración de su día, hubo tarta y fotos en Instagram. Lo que nadie podía imagina es que Miguel, el hermano pequeño de Jaime, aprovecharía su posado con Lidia para hacer un story montaje en Instagram (ya no disponible) que ha levantado las sospechas de un posible embarazo.

Lidia Torrent y Jaime Atrain. INSTAGRAM

Y es que Miguel ha querido dejar claro las ganas que tiene de ser tío de nuevo y ha cambiado el pastel de cumpleaños por un bebé enorme que, la verdad, le sienta de maravilla a la pareja. Un retrato muy familiar que ha desatado la euforia entre los seguidores de Astrain y Torrent, quienes podrían confirmar en breves aquello de que los bebés vienen de París, pues acaban de disfrutar de unas románticas vacaciones en la capital francesa.

Cabe destacar que, por el momento, ni Jaime Astrain ni Lidia Torrent han confirmado o desmentido estar embarazados, dividiendo así la opinión pública. Hay quienes creen que a Miguel se le ha escapado la buena nueva, mientras que otros tantos consideran que el joven solo pretendía bromear y dejar claro que, si llega bebé, será más que bien recibido.