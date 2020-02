El Parlament aprueba una moción a favor de la autodeterminación, la amnistía y pide un mediador internacional

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de JxCat que vuelve a reivindicar el derecho a la autodeterminación y la amnistía como solución al conflicto político en Cataluña, y pide un mediador internacional para la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno.

La iniciativa ha sido aprobada con 74 votos favorables de ERC, JxCat, los comuns y la CUP, y 57 votos en contra del PSC-Units, Cs y el PP, aunque la formación liderada por Jéssica Albiach se ha abstenido en el punto del mediador.

La Cámara catalana ha aprobado esta moción pocas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya reunido en Barcelona con el de la Generalitat, Quim Torra, y han acordado iniciar la mesa de negociación entre gobiernos este mes de febrero.

Así, el Parlament ha manifestado que "hay que promover las iniciativas y los compromisos políticos necesarios para acordar una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el Estado español, siguiendo el Acuerdo Nacional para el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía que el Govern debe impulsar en el plazo más breve posible".

La moción también afirma que el conflicto es de naturaleza política que solo se puede resolver por la vía del diálogo y la negociación, y defiende que es "imprescindible" el reconocimiento institucional entre el Govern y el Gobierno al máximo nivel, de manera que la interlocución sea entre los presidentes.

Asimismo, sostiene que para dar garantías al diálogo hace falta una mediación internacional, aunque en este punto los comuns han optado por abstenerse.

"A raíz los antecedentes, para dotar de garantías este diálogo entre iguales y dar visibilidad y efectividad a las negociaciones, así como velar por el cumplimiento de los acuerdos, se requiere de una mediación internacional", subraya el texto de la moción.

Inhabilitación de Torra

En otro punto, la moción califica de "golpe de estado" la inhabilitación de Torra por parte de la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Supremo.

Además, critica que el líder de ERC, Oriol Junqueras, no sea eurodiputado pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que le reconoce la inmunidad, y "denuncia y rechaza" el suplicatorio que el Supremo ha pedido al Parlamento Europeo para procesar al expresidente Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

La diputada de JxCat Gemma Geis ha apostado por el diálogo con el Gobierno pero ha exigido garantías para que se cumplan los posibles pactos y Sergi Sabrià (ERC) ha defendido que en la mesa de negociación el Govern debe plantear únicamente la autodeterminación y la amnistía, y ha celebrado que JxCat "haya abrazado la mesa finalmente" pese a sus dudas iniciales.

La socialista Eva Granados ha avisado de que la negociación difícilmente prosperará si las condiciones son la autodeterminación y el diálogo, por lo que "espera que se puedan mover", mientras que los comuns han argumentado que para que el diálogo funcione es necesario que el Govern se lo crea de verdad y apueste por él, y la CUP ha reclamado que la estrategia independentista no se dedique exclusivamente a este diálogo.

Por parte de Cs, Sonia Sierra ha reiterado que es el independentismo y no el Estado quien recorta derechos, y ha recriminado a Sánchez la reunión con Torra, y Alejandro Fernández (PP) ha reconocido al independentismo tener "la moral del Alcoyano" insistiendo en la autodeterminación, aunque no acepte la realidad de que el Gobierno no lo aceptará, según él.