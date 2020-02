Una mujer multada por ofrecer terapias para curar la homosexualidad vuelve a abrir una nueva web para "prevenirla"

La supuesta ‘coach’ Elena Lorenzo, sancionada por la Comunidad de Madrid el año pasado por promover terapias contra la homosexualidad, ha publicado una nueva página web en la que ofrece cursillos en los que dice ayudar a "prevenir" la homosexualidad en los niños, a "arrojar luz y esperanza a las personan que lo sufren" y a conocer "las causas que provocan" la homosexualidad, algo que ya ha denunciado la asociación Arcópoli ante la Consejería de Políticas Sociales e Igualdad.

Esta mujer ya fue multada con 20.001 eurospor infringir la Ley de Protección Integral contra la Lgtbifobia de la Comunidad de Madrid al promover ‘terapias’ para homosexuales que difundía a través de aplicaciones de ligue como ‘Grindr’.

En su nueva web, Lorenzo asegura que su cursillo —por el que cobra 195 euros— no es una terapia, sino 'coaching de identidad'. En un intento de no volver a ser sancionada, la supuesta 'coach' señala en su web, llamada 'Camino a la heterosexualidad', que "no podemos confundirnos (su curso) con las terapias de aversión o conversión que tienen la finalidad de modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona".

En la denuncia que ha presentado la asociación Arcópoli ante la Comunidad de Madrid, y a la que ha tenido acceso Servimedia, se asegura que este cursillo "consiste en realidad en una terapia de curación o aversión de la homosexualidad que constituye una infracción administrativa muy grave en virtud de la ley".

195 euros

Elena Lorenzo indica que su terapia se basa en "más de 300 minutos de curso" e incluye módulos sobre "cómo prevenir y actuar con tus hijos" a través de 28 vídeos, a los que da acceso previo pago de 195 euros, aunque alude a una supuesta "beca" con la que "hacemos un 50% de descuento sobre el precio del curso".

"Este curso online no es sino un subterfugio legal que utiliza la señora Lorenzo para evitar la aplicación de la ley, pues acaba de ser sancionada por ello en septiembre de 2019”, replica la asociación.

La última denuncia interpuesta contra ella se remonta a 2016, aunque la sanción no llegó hasta el año pasado. "Sería la segunda sanción en un período inferior a dos años por continuar cometiendo las graves infracciones administrativas por las que fue sancionada", recordaron los activistas.

Para sufragar la anterior multa, Elena Lorenzo lanzó una campaña de 'crowdfunding' que fue apoyada por organizaciones que defienden los postulados católicos como Hazte Oír. Según indicó ella misma, consiguió más de los 20.000 euros euros de multa en la primera semana y, aún hoy, la primera entrada de su web pide donaciones para seguir pagando la multa.

"La sanción legal, lejos de conseguir el efecto de disuadirle, le ha reafirmado en seguir realizando estas sesiones condenadas por el Colegio de Psicología de Madrid y el de Medicina", denunció el vocal de delitos de odio de Arcópoli, Rubén Sánchez.

Según el colectivo LGTB, con estas sesiones lo único que provoca esta 'coach' es "ansiedad, frustración, depresión y, en ocasiones, tentativas de suicidio al comprobar que estas terapias no sirven para nada". Estas terapias ya han sido objeto de polémica tras conocerse que el propio Obispado de Alcalá celebraba cursos similares para 'curar' la homosexualidad.