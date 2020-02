Un informe concluye que el proyecto de ampliación del Puerto de València aumentará la erosión de las playas del sur

Según este estudio, el dragado del fondo marino que se tiene que llevar a cabo para permitir el paso de 'megabuques' de 300 metros de eslora y 18 metros de calado provocará que las olas vayan más deprisa, sean más altas y tengan más fuerza para erosionar el litoral, "un riesgo añadido" ante futuros temporales, dado que "la energía que mantiene las playas en equilibrio despende del oleaje".

Así lo ha advertido este lunes el profesor Pery en un encuentro con la prensa en el que ha reclamado una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el anteproyecto constructivo de ampliación de 2018, que según ha argumentado tiene importantes diferencias con el que cuenta con DIA de 2007 y "solo tiene en común el dique de abrigo ya construido e incluso ese elemento se modifica con una ampliación".

En su análisis, el catedrático subraya que el volumen a dragar en el anteproyecto de 2018 es 14 veces superior al autorizado por la DIA de 2007", de modo que pasa de 1,3 millones de metros cúbicos a 21,3 millones.

Según ha explicado, el dragado previsto crea una rasa de unos 1.200 metros de ancho perpendicular a la de las olas más frecuentes, cuyas consecuencias "se obvian" en el anteproyecto de 2018 con el argumento de que "como los diques no salen de la Zona 1" pero no tiene en cuenta que los cambios de dirección, velocidad y altura de las olas están directamente relacionados con la profundidad de los fondos que recorre.

En este punto, preguntado por la posibilidad -que adelantó Valencia Plaza- de que el Puerto de Valencia renuncie al dragado del fondo marino frente a El Saler, Pery reclama que lo explique "por escrito", dado que lo ve "incompatible" con el 'leitmotiv' por el que se decidió acometer la ampliación, esto es captar grandes buques de 18 metros de calado. De no dragar, por el canal de entrada a la nueva dársena no podrían pasar barcos de más de 13 metros de calado, con lo que sería "peor" que la que ya tiene y no tendría sentido, ha señalado.

Respecto a las demoliciones, no contempladas en la DIA de 2007, del contradique norte y los muelles para cruceros actuales, el informe avisa que "la demolición implica movilización de sedimentos que pueden quedar en suspensión e impactar en las comunidades que viven en el fondo marino, en aguas medidas y en la superficie" por lo que exige un análisis previo de procedimientos de extracción y en qué condiciones del mar se puede realizar, así como las comunidades sensibles en el impacta.

Sobre la prolongación en 505 metros del dique Este exterior para mantener la distancia de parada de los buques, el profesor Pery apunta que "modificará totalmente el régimen del oleaje en el entorno del puerto". Asimismo, advierte de una "preocupante falta de seguridad en la estabilidad de los diques norte y este".

"La necesidad de disponer de una anchura adecuada en el canal de acceso y en la dársena, así como unos calados de 22,5 metros en el canal y 20 en la dársena, exigen traer estas profundidades mucho cerca del pie de las obras existentes: Dique Norte y Dique Este", de modo que "existe posibilidad de colapso, bien por deslizamiento o vuelco debido a la pérdida de material de apoyo, o bien deslizamiento por círculo profundo debido a la pérdida del peso del material dragado", advierte en su informe.

Según Pery, "este riesgo no se contempla en el anteproyecto 2018 y el rompeolas propuesto no haría más que proteger el terreno de posibles erosiones, pero en ningún caso garantizar la estabilidad del dique".

Del mismo modo, el dique de abrigo se va dimensionar y calculó en el proyecto sometido a la DIA de 2007 para resistir los esfuerzos que sobre él produzca el oleaje. Sin embargo, en el anteproyecto 2018 este dique ya construido tendrá que resistir, además, los empujes del relleno de la explanada, más la sobrecarga de uso que suponen las operaciones de la terminal, almacenamiento de contenedores, tráfico pesado, etc. A juicio de Pery, "es necesario recalcular el dique con nuevos esfuerzos, lo que puede comportar la necesidad de su refuerzo por la parte interior o exterior, siendo eventualmente esto una nueva obra de importancia no prevista en la DIA 2007".

Por otro lado, máxime ante temporales, la exigencia de protección para una terminal donde se almacenan mercancías, circulan personas y vehículos, existen instalaciones eléctricas y de otro tipo, etc., además de necesitar una capacidad de desagüe puntual mayor, es muy superior a la que se permite en un dique de abrigo donde basta prohibir el paso para evitar daños personales o materiales, agrega en su informe.

A su entender, sería necesario elevar la cota superior del dique para garantizar la operatividad y la seguridad de la terminal, y esto afectaría al impacto visual desde las playas del Cabanyal y la Malva-rosa.

Pascual Pery ha querido dejar claro que la exigencia de una nueva DIA no es para poner "una traba" sino que se trata de "hacer bien las cosas". En cualquier caso ha reivindicado un "cambio de modelo portuario" que aleje estos recintos de las ciudades, al igual que se llevan las industrias a los polígonos industriales.

DIQUES SUBMARINOS PARA REDUCIR EROSIÓN ANTE TEMPORALES

Por otra parte, preguntado por los efectos del último temporal, con el paso de la borrasca Gloria, el profesor ha apuntado la posibilidad de "poner obstáculos" al mar para que las olas lleguen con menos fuerza a la costa y se minimicen los daños y la erosión de las playas. En este sentido, ha sugerido poner diques sumergidos paralelos a la cosa.

En todo caso, a querido dejar claro que "el tratamiento de la costa no es cirugía, es medicina" y que la costa en un elemento vivo que necesita de "pequeñas intervenciones continuas", no hacer una gran inversión millonaria y después olvidarse.