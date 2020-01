Arrimadas planteará a la dirección de Cs la fórmula "Mejor Unidos" para ir junto al PP en Cataluña, Galicia y País Vasco

Ciudadanos quiere dar los primeros pasos para repetir la fórmula de Navarra Suma en otros territorios como Cataluña, País Vasco y Galicia. En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, ha anunciado que propondrá a la dirección de su partido que la formación naranja cierre acuerdos "transversales" con otras fuerzas "constitucionalistas" para concurrir juntos en las elecciones autonómicas de estas tres comunidades.

Su intención es que este asunto, ha señalado, es que se pueda "debatir y decidir" en una reunión de la dirección del partido que tendrá lugar la semana que viene. La fórmula en este caso se llamará "Mejor Unidos" y estará formada por partidos constitucionalistas y agentes de la sociedad civil. No obstante, ha descartado que los socialistas quieran sumarse al proyecto y ha descartado incluir a Vox: ""Si no hemos hecho gobiernos de coalición, no vamos a ir en coalición en una lista electoral", ha justificado.

En este sentido, solo queda el Partido Popular y a agentes de la sociedad civil para que sea lo más "transversal posible". La fórmula, ha añadido, puede ser distinta en cada comunidad y no hay nada definido al respecto, solo la intención que planteará a la dirección del partido de luchar contra los nacionalismos en estas regiones que son "excepcionales" como los son las circunstancias. "Si los constitucionalistas trabajamos juntos somos capaces de superar los retos del nacionalismo", ha señalado.

Esta es la fórmula que el PP lleva tiempo proponiendo y que era la formación naranja la que descartaba. No obstante, el descalabro electoral de Ciudadanos es previsible que se repita en otros territorios como Cataluña, donde la formación naranja ganó los últimos comicios y donde actualmente ejerce como primer partido de la oposición. Además, en Galicia podría ser una apuesta segura teniendo en cuenta que es el feudo más fuerte del PP.