Despiden a una profesora de guardería después de pedir pañales a los padres de un niño en un mensaje escrito en su tripa

La profesora de una guardería de Florida ha sido despedida después de que la madre de un niño se quejara públicamente del comportamiento de la mujer. Heather Chisum mostró una foto de su hijo en Facebook con un mensaje en la tripa escrito por la maestra: "Mamá, no tengo pañales. (Por favor) lee mi informe".

Según explicaba esta madre, que se mostraba furiosa en la red social, es habitual que en la guardería los profesores apunten tanto las actividades que han realizado los niños, en qué estado de ánimo han estado, los cambios de pañal realizados y si se necesitan pañales o toallitas. Sin embargo, un día antes se olvidó revisar el informe diario y la profesora decidió escribir el mensaje en el cuerpo del niño.

"Inmediatamente me enfadé. No sabía qué hacer. Llamé a mi familia y les dije: "¿Es algo por lo que debería estar molesto? ¿Estoy exagerando?. Me dijeron que no", explicó posteriormente a un medio estadounidense.

Esta madre se quejaba además de que ningún otro profesor le había avisado pese a cruzarse con ellos cada día y, según explicó, era la segunda vez que escribía en el cuerpo de su hijo. Su publicación ha sido compartida por más de 30.000 personas y ha recibido los comentarios de muchos padres molestos con lo sucedido.

El director del centro comunicó poco después la destitución de la profesora en cuestión: "Somos conscientes del incidente de la escuela y lamentamos enormemente la angustia que ha causado a la familia involucrada, así como a todas nuestras familias. Fue una violación de nuestra ética profesional por parte de la maestra", aseguró, a la vez que anunció el despido de la trabajadora.