Ábalos: "Yo no he pagado ningún pato, estoy encantado de comerme marrones si los puedo resolver"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado no sentirse víctima de la situación creada por su reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha respondido a quienes consideran que se ha comido "un marrón": "Encantado de comerme los marrones si los puedo resolver".

Ábalos se ha referido a la polémica por su reunión en Barajas con Delcy Rodríguez en declaraciones a los periodistas tras un acto celebrado en Madrid en memoria de las víctimas españolas del nazismo y que ha presidido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Al preguntarle si se siente víctima de todo lo que ha generado ese encuentro, ha respondido categóricamente: "No, en absoluto". "Yo no he pagado ningún pato porque tengo un compromiso con este país, un compromiso con la paz y la democracia y con la comunidad internacional", ha añadido antes de recalcar que a él nunca se le verá en ninguna batalla contra la convivencia, ya sea nacional o internacional.

Ha sido a continuación cuando al exponerle que hay voces que apuntan a que "se ha comido un marrón", ha contestado: "Pues mire, si alguien habla que eso es un marrón, encantado de comerme los marrones si los puedo resolver".

Respecto a las exigencias de grupos parlamentarios como Vox para que dé explicaciones en el Congreso, ha asegurado que él respeta mucho esa cámara, que lo ha hecho toda su vida y que siempre ha dado explicaciones.

"Me habría gustado que algunos que se aprovechan de esto, también lo hubieran hecho. La libertad es lo que tiene", ha añadido.