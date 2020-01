¿Cuáles son los escenarios que la retirada del acta de diputado a Torra abre a partir de ahora en Cataluña?

El cisma entre JxCat y ERC, constatado este lunes a raíz de la retirada de la condición de diputado en el Parlament del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha situado la legislatura catalana al borde del abismo.

La Mesa del Parlament ha rechazado la petición de JxCat de confirmar la condición de diputado de Torra y ha avalado la orden del secretario general de la Cámara, Xavier Muro, de retirarle el escaño. El encontronazo protagonizado por ambos socios del Govern tras esta decisión es el que más se parece, entre todos los de la legislatura, al preludio de unas elecciones anticipadas, que ya no descartan fuentes de JxCat.

Los presupuestos de la Generalitat, ¿en el aire?

La semana pasada el vicepresidente Pere Aragonès presentó un acuerdo con los comunes para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, tras tres años de prórrogas. El documento lo debía aprobar este martes el Govern en su reunión semanal para iniciar la tramitación parlamentaria. Pero la ruptura de relaciones entre los socios de JxCat y ERC hace improbable que las cuentas sigan su curso. Los de JxCat no veían con buenos ojos el texto acordado por ERC y los comunes, y el duelo por la inhabilitación de Torra como diputado es una buena justificación para no apoyar el acuerdo.

Pendientes del fallo de Tribunal Supremo

Si JxCat y ERC sortean sus diferencias y Torra no convoca elecciones de forma inmediata, estas se convocarán en unos meses. Será cuando el Supremo decida sobre la inhabilitación de Torra como president, ya que si esto ocurre sería Pere Aragonès (ERC) quien ejercería el cargo. Un escenario que JxCat no contempla en ningún caso y, por tanto, se convocarían elecciones en Cataluña.

Carles Puigdemont entra en escena...

La maquinaria electoral de JxCat siempre está a punto, no tanto la de ERC. De hecho, el discurso de este lunes del presidente Torra en el Parlament era claramente electoral. A ello se suma que Carles Puigdemont tiene previsto un acto el 29 de febrero en Perpiñán, lo que podría convertirse en un acto de inicio de campaña para JxCat.

¿Existe un posible escenario de transición?

Para salvar la situación, ERC ha ofrecido a JxCat que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, vote en los plenos del Parlament, pero que no se contabilice su voto hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme sobre su inhabilitación. Consideran que, al no contabilizar sus votos, se mantendría la seguridad jurídica y la efectividad de las votaciones de la Cámara, por lo que no se podrían impugnar estas votaciones. Es una fórmula para poder aprobar los Presupuestos por un lado, y para evitar una precipitación de las elecciones y una ruptura total del independentismo.