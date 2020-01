La opinión de la RAE sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución: 'reina' y 'princesa' sí... pero 'ministra' y 'niña' no

Después de un año y cuatro sesiones plenarias, la Real Academia Española ha publicado por fin el informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución elaborado por petición de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

La conclusión por unanimidad de los académicos es que la Carta Magna del 78 emplea "un castellano correcto en términos normativos y gramaticalmente es impecable". No obstante, la institución se ha abierto a algunos cambios y matices de ciertas expresiones que considera que podrían ser aclaradas.

Los sustantivos que recomienda "desdoblar"

"Si por razones políticas los poderes deciden cambiarla e incluir desdoblamiento, no vemos inconveniente tampoco", señalan desde la RAE.

Por ello,entre otras sugerencias, recomienda desdoblar al femenino a sustantivos como rey o reina o príncipe y princesa, en el caso de que se "acometiera una reforma" de la Constitución. Las razones por las que aconsejan incluir reina se debe a que, en las alusiones a la Jefatura del Estado, solo se hace mención al rey como titular de la Corona.

Por otro lado, señala que el sustantivo princesa no aparece en la Carta Magna, pero sí el de príncipe. Para corregirlo, la Academia sugiere sustituir esas expresiones por "el príncipe o la princesa de Asturias".

La RAE también cree que cabe aclarar, siempre que haya una reforma constitucional, las expresiones nominales definidas o indefinidas. Es decir, esos masculinos singulares como ciudadano, senador, defensor del pueblo o presidente del Gobierno, que podrían ser desdoblados a su femenino.

Por último, instan a reemplazar el término disminuido, usado en el artículo 49, por discapacitado porque es "más común en la actualidad".

Los sustantivos ya "Inequivocamente inclusivos"

Estos son los leves cambios que admitiría la institución en caso de que se reformase la Constitución, ya que la RAE no está a favor de cambiar su lenguaje. Su director Santiago Muñoz Machado ha defendido que el "plural masculino sirve para la mayoría de las palabras".

Recomendaciones de la RAE Carlos Gámez

En su informe, la Academia se ha basado en su principal premisa a la hora de abordar el lenguaje inclusivo: el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino y no hay razón para pensar que este género gramatical excluya a las mujeres. De manera que, "no es necesario" el desdoblamiento ni el uso generalizado de sustantivos colectivos. "Es la utilización de términos masculinos que integran claramente en su referencia a mujeres y hombres cuando el contexto deja claro que esto es así".

En el texto ponen varios ejemplos y uno de ellos es: "Todos los españoles son iguales ante la ley". En este caso, creen que "carece de sentido argumentar que las féminas no están comprendidas en esta afirmación" y no procedería a modificar estas expresiones con "todos y todas".

Además, consideran que hay otros términos, como "españoles", "ciudadanos", "ministros", "militares", "funcionarios", "embajadores", "alcaldes", "niños", "padres e hijos", "profesores", "consumidores", "jueces y magistrados" que tienen "inequívocamente" un valor inclusivo ya que se refieren tanto a hombres como a mujeres.

También se hace referencia al artículo 30 sobre las Fuerzas Armadas: "Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España". Ese "los españoles" se refería solamente a los hombres, ya que las mujeres no podían entrar en el Ejército en 1978. La institución considera que, "probablemente, los legisladores no pensaron en esa época en usar la expresión los españoles con valor inclusivo". Sin embargo, la RAE considera que los lectores actuales entienden intuitivamente el valor inclusivo de ese sujeto masculino.

El informe remitido al Gobierno cuenta también con una comparación con constituciones como la de Chile, Colombia, México, Francia, Italia y Portugal. Todas ellas aplican el masculino de carácter inclusivo, tanto en singular como en plural", puntualiza Machado, quien califica de "abusivo" el uso que hacen en la Constitución venezolana con el desdoblamiento de las palabras.

Por último, la Academia ha enviado textos al Ejecutivo relativos al sexismo lingüístico en el que destaca que "no está dormida y trabaja en ello".