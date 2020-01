El PSOE considera "irresponsables" las críticas del PP al incendio de una ambulancia antes de conocer las causas

En concreto, y tras lanzar un mensaje de "tranquilidad" a todos los usuarios, ha recordado que la concesionaria, Ambulancias Tenorio, ha iniciado una investigación para aclarar las causas del siniestro, y una vez conocidas las conclusiones de la misma será "el momento de dar una versión".

Por ello, considera que es "muy irresponsable" que el primer partido de la oposición, en este caso el PP, se haya "lanzado" contra el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, sin conocer aún lo que ha pasado.

Cabe recordar que la portavoz de sanidad del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Nevado, ha exigido que Vergeles comparezca "urgentemente" para informar sobre estas "graves incidencias" así como le ha reclamado medidas para acabar con una situación que, "cada día, en cada traslado, amenaza la integridad física" de los pacientes y de los trabajadores de las ambulancias.

Unas palabras que no han sido bien recibidas entre los socialistas, cuyo portavoz ha recordado a los 'populares' que, dado que ellos también ha gobernado, "esas cosas pueden pasar". "No sabemos lo que ha pasado en la ambulancia y el PP, de manera irresponsable, le está metiendo miedo a la ciudadanía. Eso no se hace", ha remarcado González.