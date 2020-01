Alejandra Rubio asegura que no culpa a Bigote Arrocet de la ruptura con su abuela, María Teresa Campos

Parece que ni siquiera dentro de la familia se aclaran sobre qué decir o qué lado posicionarse en la ruptura entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet, porque si Carmen Borregohace unos días soltaba una bomba ("Si llego a tener delante a Edmundo, lo mato"), ahora su sobrina, Alejandra Rubio, no culpa al cómico de lo que ha pasado.

La hija de Terelu Campos ha roto su silencio y se ha alejado de las redes sociales para mostrar un momento de sinceridad ante las cámaras. Y no se ha mostrado beligerante en ningún momento a pesar de lo cercana que es con su abuela y sabiendo de primera mano lo mal que lo ha pasado.

La joven se ha mostrado comprensiva, y aunque cualquier momento libre lo ha aprovechado para intentar sacarle una sonrisa a su abuela, ya fuera con bailes o durante las fiestas navideñas, ahora se ha mostrado cauta y sencilla con la separación de la matriarca de las Campos y Edmundo Arrocet.

"Con respecto a mí, él siempre se ha portado bien", ha desvelado Alejandra Rubio, que no tiene ninguna duda de que el humorista ya era parte de la familia. "Tengo buen recuerdo, estaba integrado totalmente en mi familia, súper gracioso, conmigo siempre se ha portado genial y yo no tengo nada que reprocharle. Siempre me ha ayudado", ha reconocido ella, que se lo llevó un día de compras por Madrid.

Además, la joven se ha pronunciado sobre las posibles amantes e infidelidades de la expareja de su abuela y les ha dado cero credibilidad. "La última que ha salido creo que ha dicho que ella tiene marido y que no ha sido infiel con Edmundo, ni él a mi abuela, yo creo que la gente aprovecha mucho también estos momentos", ha asegurado.

Alejandra Rubio, de 19 años, ha querido por último alabar el gusto de su abuela y mandarle ánimos dado que una ruptura no es el final. "No se puede negar que es guapo pero de ahí a que haya pasado algo más…", ha afirmado sobre los rumoreados cuernos de María Teresa, de la que asegura que "está bien" y que no es necesario echar más leña al fuego: "Tampoco hay que remover para buscar donde no hay”.